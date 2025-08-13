Desde su publicación hace casi cuatro siglos, el Leviatán de Thomas Hobbes ha ejercido una enorme influencia en el modo en que concebimos el mundo, al tiempo que ha contribuido a ponerlo en entredicho una y otra vez.

Pese a tratarse de una obra que generación tras generación ha sido criticada e incluso demonizada, lo cierto es que su fría visión política mantiene aún hoy toda su vigencia y permite desenmascarar las más variadas formas de la futilidad política y ética de nuestro presente.

El nuevo libro de John Gray es una aportación clave para comprender el mundo de la década de 2020 en toda la dimensión de sus contradicciones, decepciones y horrores morales. El colapso de la URSS marcó el comienzo de una era triunfalista en Occidente, dando paso a la genuina creencia de que a la humanidad ya solo le aguardaba un futuro racional, liberal y bien administrado, y que la tiranía, el nacionalismo y la sinrazón formaban parte del pasado. Sin embargo, desde entonces no han dejado de florecer las ideas más perniciosas y de sucederse los acontecimientos más terribles, los cuales, escudados en nuestras certezas liberales, consideramos meras aberraciones que de alguna manera acabarán por disolverse. Pues bien: Hobbes no estaría tan seguro.

Repleto de observaciones fascinantes y provocadoras, Los nuevos leviatanes recorre la historia del pensamiento hasta la actualidad desmontando los razonamientos falaces que nos han llevado a concluir tal sinsentido. Como especie, parecemos esforzarnos por eludir la realidad de los más bajos y engañosos instintos humanos. ¿No convendría que adoptemos una ética más consciente de sí misma, desengañada y realista? “Los nuevos leviatanes es un recordatorio sobrio y aleccionador de cuánto perdemos cuando abandonamos el liberalismo tradicional en favor de certezas nuevas y excluyentes que no se fundamentan en nada seguro”, John Banville, The New York Review of Books.

SOBRE EL AUTOR

John Gray nació en Inglaterra en 1948. Está considerado uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo. Ha sido profesor de Políticas en la Universidad de Oxford y de Pensamiento Europeo en la London School of Economics. Además, ha realizado estancias como profesor en Harvard y en Yale. En Sexto Piso hemos publicado El silencio de los animales (2013), La comisión para la inmortalización (2014), El alma de las marionetas (2015), Misa negra (2017) y Siete tipos de ateísmo (2019).