ÁLVARO POMBO / EL CIELO RASO

Álvaro Pombo nos sorprende de nuevo con su inimitable mezcla de dramatismo y humor, ideas y brillantísimo estilo literario. Ha escrito una novela tan llena de contradicciones como la realidad. Contradicciones que comienzan con el mismo título. Cielo raso es el amplio firmamento sin nubes, y también el techo de una habitación. Esta obra habla de grandes aventuras del espíritu, de la lucha por la justicia en el estremecido aire de El Salvador; y también de historias íntimas, enclaustradas, que tienen como escenario un enorme piso entremetido en varias casas, un microcosmos agobiante.

Toda gran novela es, en el fondo, una enconada contienda entre el Bien y el Mal, entre la decadencia y la ascensión, entre el destino y la libertad, y ésta también lo es. El enigma de una conversión, la desmesura trágica del odio, un asesinato imprevisto son claves de una historia en la que aparecen grandes problemas vitales de nuestra época: la violencia y la justicia, la corrupción y la generosidad, la política y el amor, la homosexualidad y la religión, la culpa y la liberación de la culpa. Con cambiantes tonos de desesperación y de esperanza resuena con insistencia una pregunta: ¿Se puede cambiar la vida?

Álvaro Pombo (Santander, 1939) es licenciado en Filosofía por la Universidad de Madrid, Bachelor of Arts por el Birkbeck College de Londres y miembro de la Real Academia Española.

Maestro indiscutible de la literatura española contemporánea, en Anagrama ha publicado El héroe de las mansardas de Mansard (Premio Herralde de Novela), El hijo adoptivo, El parecido, Relatos sobre la falta de sustancia, Los delitos insignificantes, El metro de platino iridiado (Premio de la Crítica), Aparición del eterno femenino contada por S. M. el Rey, Telepena de Celia Cecilia Villalobo, Donde las mujeres (Premio Nacional de Narrativa y Premio Ciutat de Barcelona), Cuentos reciclados, La cuadratura del círculo (Premio Fastenrath), El cielo raso (Premio Fundación José Manuel Lara), Alrededores, Una ventana al norte (Premio Arcebispo Juan de San Clemente), Contra natura (Premio Ciutat de Barcelona y Premio Salambó), La previa muerte del lugarteniente Aloof, Santander, 1936 (Premio Francisco Umbral y Premio de la Crítica de Madrid) y El exclaustrado. Ganador del Premio Planeta y del Nadal, sus novelas y libros de relatos han sido traducidos a numerosos idiomas. Protocolos (1973-2003) recoge sus cuatro poemarios, y el ensayo La ficción suprema aborda sus consideraciones sobre la idea de Dios. En 2024, Álvaro Pombo recibió el Premio Miguel de Cervantes.


               
               


               

               
               

               
               
               
