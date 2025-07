No tengas miedo es una de las novelas más ambiciosas y propulsivas de King protagonizada por la querida detective Holly Gibney y con un dinámico elenco de personajes nuevos.

Cuando el Departamento de Policía de Buckeye City recibe una carta de alguien que pretende «matar a trece inocentes y a un culpable» para expiar una muerte innecesaria, la detective Izzy Jaynes no sabe qué pensar. ¿Están a punto de asesinar a catorce personas por venganza? Preocupada, decide acudir a Holly Gibney para que la ayude.

Mientras tanto, la activista por los derechos de la mujer Kate McKay se embarca en una gira de conferencias, atrayendo a tantos seguidores como detractores. Alguien que se opone vehementemente a su mensaje ataca sus eventos y, aunque al principio nadie resulta herido, el acosador se vuelve cada vez más atrevido, y contactan a Holly Gibney para proteger a Kate. Con un fascinante elenco de personajes conocidos y nuevos, estos dos hilos narrativos se unen en un tapiz escalofriante y espectacular del que solo un narrador como Stephen King podría ser capaz.

Holly Gibney es uno de los personajes más queridos de King. Tiene su propia novela homónima, ha sido protagonista de un relato en La sangre manda y además ha aparecido en otros libros como Mr. Mercedes, Quien pierde paga, Fin de guardia o El visitante.

Holly no es solo uno de los personajes favoritos de los últimos años de Stephen King, sino que también es muy querida por los fans del escritor, que recibirán con entusiasmo la noticia de que tendrán otra novela completa protagonizada por ella después del increíble éxito de Holly.

No tengas miedo es el gran lanzamiento del autor del año. Una novela muy potente con una heroína muy querida. Un thriller lleno de acción que pasará a engrosar la lista de clásicos del autor. De nuevo, tenemos entre manos un gran ejemplo de ficción de entretenimiento de calidad.

El prestigio y la popularidad de King siguen en auge. Cosecha críticas excepcionales y sus numerosas adaptaciones audiovisuales ayudan a acercarle a las nuevas generaciones.

Un futuro clásico para los lectores constantes de King y también para sus nuevos lectores, jóvenes y adultos.

SOBRE EL AUTOR

Stephen King es autor de más de sesenta libros, todos ellos bestsellers internacionales. Los libros de la serie La Torre Oscura e It han sido adaptados al cine, así como gran parte de sus clásicos, desde Misery hasta El resplandor pasando por Carrie, El juego de Gerald y La zona muerta.

En reconocimiento a su trayectoria profesional, le han sido concedidos los premios PEN American Literary Service Award en 2018, National Medal of Arts en 2014 y National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters en 2003.