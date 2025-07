Un mosaico de culturas, lenguas y memorias que fluye como el río. La obra maestra de Claudio Magris.

El Danubio, que ha sido calificado como «un maravilloso viaje en el tiempo y el espacio», enlaza con el «tourisme éclairé» de Stendhal o Chateaubriand, e inaugura un nuevo género, a caballo entre la novela y el ensayo, el diario y la autobiografía, la historia cultural y el libro de viajes. En palabras de su autor, el libro es «una especie de novela sumergida: escribo sobre la civilización danubiana, pero también sobre el ojo que la contempla», y fue redactado «con la sensación de escribir mi propia autobiografía».

Paisajes, pasiones, encuentros, reflexiones: El Danubio es el relato de un «viaje sentimental» a la manera de Sterne, en el que el narrador recorre el viejo río desde sus fuentes hasta el mar Negro –cruzando Alemania, Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria– mientras atraviesa la propia vida y las estaciones de la cultura contemporánea, sus certezas, sus esperanzas y sus inquietudes.

Un viaje que reconstruye en forma de mosaico, a través de los lugares visitados e interrogados, la civilización de la Europa central, con su inmensurable variedad de pueblos y culturas; los capta en los signos de la gran historia y en las mínimas y efímeras huellas de la vida cotidiana, e identifica las nervaduras precisas: la presencia alemana, el peso de las minorías étnicas y de las culturas negligidas, la huella dejada por los turcos, la vigente presencia hebraica.

En resumen, un texto extraordinario: «Obra cumbre» (Mercedes Monmany); «Espléndido libro» (Joan Barril); «Obra enciclopédica, un libro modélico. El Danubio es, ante todo, literatura, por las cualidades de su visión y estilo y por el ensamblaje de todos los materiales en una arquitectura que pretende, y lo consigue, ser autosuficiente» (Miguel García-Posada).

SOBRE EL AUTOR

ClaudioMagris (Trieste, 1939), prestigiosísimo germanista, ensayista y traductor de Ibsen, Kleist y Schnitzler, entre otros, es una de las figuras mayores de la literatura italiana contemporánea. En Anagrama se han publicado sus obras narrativas Conjeturas sobre un sable, El Danubio (Premio Internacional Antico Fattore y Premio Bagutta), Otromar (Premio Europeo Agrigento, Premio Palazzo al Bosco y Premio Pannunzio), Microcosmos (Premio Strega), A ciegas (Premio Tomasi di Lampedusa), Así que Usted comprenderá y No ha lugar a proceder, el libro de textos breves Instantáneas, la pieza teatral La exposición y los ensayos recogidos en Utopía y desencanto, El infinito viajar, La historia no ha terminado, Alfabetos, La literatura es mi venganza (coescrito con Mario Vargas Llosa) y El secreto y no.

ClaudioMagris ha recibido numerosos premios, entre los cuales están el Premio Erasmus en 2001, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2004, el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes en 2009 y el Premio de la FIL de Guadalajara en 2014.