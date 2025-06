Una conmovedora historia familiar y de superación, finalista del Premio Booker 2023. Uno de los mejores libros del año para The Guardian, The Economist, The Independent, The Week y The New York Times.

Gopi tiene tan solo once años cuando muere su madre. Según la tía Ranjan, lo que ella y sus hermanas mayores necesitan es ejercicio y disciplina, y dado que tres adolescentes es demasiado para un padre viudo, se ofrece a acoger a una de las niñas en Edimburgo, muy lejos de la casa familiar. El padre de Gopi, sin embargo, cree que a sus hijas les conviene mantenerse ocupadas y apasionarse por algo que puedan compartir con él, y decide que ese algo será el squash, al que dedicarán dos, tres y hasta cuatro horas al día.

Es entre las paredes del centro deportivo Western Lane donde, en el transcurso del primer año tras la muerte de su madre, se revela el enorme talento de Gopi. Ella misma nos cuenta esa etapa de duelo y de transformación: un año en el que habrá de lidiar con el dolor y la ausencia, pero en el que descubrirá también la ternura y la determinación, la existencia de las reglas y la necesidad de pelear por cambiarlas.

Escrita en un estilo contenido y evocador, con una madurez impropia en una primera novela, Chetna Maroo nos presenta una conmovedora historia de hermandad, arraigo y superación, que resultó finalista del prestigioso Premio Booker.

Con voz tierna y serena, casi susurrada, Gopi nos guía por la pista de squash y por la vida de una familia que, despojada de su miembro más amado, lucha desesperadamente por recuperar su esencia.

“Una hermosa y sugerente novela sobre el duelo, sobre crecer, sobre perder y ganar, cuyos personajes y escenarios permanecerán en mi memoria por mucho tiempo”, Sally Rooney.

“Sobira, tierna... Un logro magnífico. Esta novela se despliega en sus silencios y se atreve a dejar mucho sin decir”, The Guardian.

SOBRE LA AUTORA

Chetna Maroo nació en Kenia y creció en el Reino Unido. Sus cuentos han aparecido en revistas como The Paris Review, The Stinging Fly o The Dublin Review. En 2022 recibió el Premio Plimpton. Su primera novela, Western Lane, traducida a una decena de lenguas, fue nominada al Women’s Prize for Fiction y finalista del Premio Booker en 2023.