Antes de convertirse en una de las grandes cronistas de lo íntimo, Vivian Gornick escribía con la claridad furiosa de quien ha elegido vivir al servicio de una causa. Los textos reunidos en Por qué algunos hombres odian a las mujeres revelan a una pensadora radical, lúcida y vibrante, en plena efervescencia del feminismo en los años setenta.

En este libro, Gornick utiliza desde las conversaciones aparentemente triviales en una peluquería del Midtown hasta las disputas ideológicas dentro del movimiento para capturar el pulso de una transformación histórica. Además, analiza cómo se construye el poder masculino y se transmite la sumisión femenina, reflexiona sobre las diferencias entre las olas feministas y denuncia la misoginia soterrada –y no tan soterrada– en autores consagrados como Norman Mailer, Saul Bellow o Philip Roth. Pero sobre todas las cosas, defiende el valor político del testimonio personal en los grupos de autoconciencia, donde lo privado se vuelve revolución.

Este libro no es solo la crónica de una época: es una cartografía de la resistencia, una llamada a no bajar la guardia, una guía de combate. En tiempos en los que el feminismo vuelve a ser desafiado por viejos y nuevos reaccionarismos, estas páginas nos recuerdan que ninguna conquista es irreversible y que la autonomía de las mujeres sigue siendo, para muchos, una amenaza intolerable.

“Leer a Vivian Gornick es como ver pintar a alguien: al principio no estás seguro de lo que va a esbozar, pero disfrutas observando sus pinceladas a medida que surge el cuadro… Gornick siempre va más lejos, mira más lejos, arriesga más”, Times Literary Supplement.

SOBRE LA AUTORA

Vivian Gornick nació en Nueva York, en 1935. Nació y creció en el Bronx. En 1969 comenzó a escribir en el Village Voice –donde empezó a darle voz al movimiento feminista hasta convertirse en una de las voces más reconocibles de Estados Unidos en este campo– y, posteriormente, en medios como The New York Times o The Nation. Es autora de un buen número de ensayos, textos críticos, periodísticos y memorias, siempre desde una clara perspectiva de género, que ha sido su rasgo clave como periodista y escritora. En Sexto Piso publicamos Apegos feroces, que fue premiado como Mejor Libro del Año 2017 por el Gremio de Libreros de Madrid y distinguido como Mejor Libro del Año de No Ficción por el Cultura(s) de La Vanguardia y entre los mejores libros del año en los suplementos culturales de los diarios El Periódico y El Mundo. Lamujer singular y la ciudad es el segundo volumen de sus memorias y estuvo nominado al National Book Critics Circle Award en 2015.