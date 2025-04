Libro póstumo de Oliver Sacks, con diez ensayos imprescindibles que demuestran su erudición y su capacidad divulgativa.

Dos semanas antes de fallecer, Oliver Sacks dejó preparado para su publicación este volumen, que reúne diez textos de temas diversos unidos en torno de una pregunta central cuya respuesta persiguió el autor a lo largo de toda su obra: qué es lo que nos configura como humanos. El lector encontrará aquí ensayos sobre el interés de Darwin por las plantas; Freud como neurólogo; las reflexiones de William James sobre el tiempo; nuestra percepción de la velocidad; la relación entre la memoria, su fiabilidad, la creatividad, el plagio y nuestro modo de contar historias; los puntos ciegos de la visión; las experiencias cercanas a la muerte; los trastornos y lapsus auditivos; la sensación de malestar general; los errores de percepción.

El libro es una perfecta muestra de las virtudes de Sacks como ensayista: sus profundos conocimientos e innovadoras ideas en el campo de la neurología; la erudición nunca pedante que le permitía conectar ese saber con otras ciencias y con la cultura para ir más allá de la especialización; su enorme capacidad como divulgador y su seductora manera de explicar temas complejos con pasión de narrador, y, sobre todo, su curiosidad y sabiduría humanística casi infinitas.

"Un Oliver Sacks curioso, ávido de conocimiento y electrizante en su modo de contar", Nicole Krauss, The New York Times Book Review."Cautivador e instructivo. Una combinación única de rigor intelectual y entusiasmo casi infantil, de erudición y pasión", Suzanne Koven, The Boston Globe.

"Una gozada de libro. Los científicos lo apreciarán. Y los neófitos se lo agradeceremos infinitamente", J. Ernesto Ayala-Dip, El Correo.

Sobre el autor

Oliver Sacks (Londres, 1933-Nueva York, 2015) fue profesor de Neurología Clínica en el Albert Einstein College de Nueva York. En Anagrama se han publicado sus obras fundamentales: los ensayos Migraña, Despertares, Con una sola pierna, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Veo una voz, Un antropólogo en Marte, La isla de los ciegos al color, El tío Tungsteno, Diario de Oaxaca, Musicofilia, Los ojos de la mente, Alucinaciones, El río de la conciencia y Todo en su sitio, y los volúmenes de memorias En movimiento y Gratitud.