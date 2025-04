Existen personajes mitológicos que parecen cobrar vida propia e ir inspirando distintas imágenes e interpretaciones, trascendiendo a su contexto y época, para convertirse más bien en símbolos universales. Uno de ellos es claramente la figura de Antígona pues, como nos dice Alenka Zupancic en este estremecedor ensayo: "Probablemente no hay texto clásico que haya inspirado más interpretaciones, atención crítica y respuestas creativas que Antígona de Sófocles".

En Que se pudran. El paralaje de Antígona, Zupancic hace una lectura contemporánea de temas fundamentales como la violencia, los ritos funerarios y la «no muerte» que se produce cuando no se llevan a cabo adecuadamente, así como la relación entre el apego a las leyes no escritas, contrapuestas con las leyes del Estado, en particular con la relación incestuosa simbólica entre Antígona y su hermano Polinices. Ello porque en la obra ella misma afirma que si se tratara de sus hijos o su marido a quienes se les negara la sepultura, los dejaría pudrirse y no se propondría desafiar el decreto del Estado.

En esta fascinante relectura de la tragedia clásica, Zupancic nos revela la enorme vigencia de Antígona como símbolo de perseverancia frente a un orden en descomposición, obteniendo finalmente la redención que le está reservada únicamente a los personajes mitológicos y literarios más memorables: la de volver a cobrar vida cada vez que lectores de lugares y épocas muy distintas vuelven a evocarlos mediante la lectura de sus atemporales gesta.

Sobre la autora

Es investigadora del Instituto de Filosofía del Centro de Investigación Científica de la Academia Eslovena de Artes y Ciencias y profesora de la European Graduate School. Es autora de Ética de lo real. Kant, Lacan (Prometeo, 2010), Sobre la comedia. Un extraño en casa (Paradiso, 2013), ¿Por qué psicoanálisis? Cuatro intervenciones (Paradiso, 2013) y The Shortest Shadow: Nietzsche's Philosophy of the Two (MIT Press, 2003). Participa activamente en las revistas Problemi y Filozofski vestnik y en la editorial Analecta.