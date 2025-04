Un proyecto narrativo deslumbrante: la ciencia ficción al servicio de la meditación existencial.

"Me llamo Tara Selter. Me encuentro en el dieciocho de noviembre y hay eco a mi alrededor. Soy una criatura extraordinaria, que no debería circular entre personas que siguen una dirección determinada. […] Puedo contar mis días, y lo hago. Puedo escribir acerca de ellos, y lo hago. […] Puedo escribir lo que quiera y viajar adonde quiera, no me falta de nada. Camino por el borde de un abismo, cuento días y lo anoto todo. Lo hago para recordar. O para evitar que los días se me escapen. O tal vez sea porque el papel recuerda lo que digo. Como si yo existiera. Como si hubiera alguien escuchándome".

Tara Selter, la librera anticuaria atrapada en el bucle temporal de un dieciocho de noviembre del que no encuentra modo de escapar, continua en este segundo volumen anotando sus reflexiones sobre la insólita situación que está viviendo. Regresa a la habitación de hotel en la que todo comenzó, hace una peculiar visita a su familia, emprende un viaje por todas las latitudes de Europa en un intento de recrear el paso de las estaciones y sigue haciéndose preguntas sobre quién es, quiénes somos, cuál es nuestra relación con el tiempo y cómo este nos configura.

Solvej Balle retoma en estas páginas su fascinante exploración novelística sobre la condición humana, en el que es, con sus siete volúmenes, uno de los proyectos narrativos más ambiciosos de la literatura europea actual.

Sobre la autora

Solvej Balle (Bovrup, Sønderjylland, Dinamarca, 1962) estudió Literatura y Filosofía en la Universidad de Copenhague. Debutó en 1986 con Lyrefugl, y en 1993 se consagró con una de las obras más aclamadas de la literatura danesa, Según la ley. Posteriormente publicó un poemario y un libro de teoría del arte, entre otros trabajos. El volumen del tiempo, un ambicioso proyecto literario en siete volúmenes, supone su regreso a la ficción, y en 2022 le valió a su autora el Premio de Literatura del Consejo Nórdico. En Anagrama se han publicado las dos primeras entregas de la serie: "Solvej Balle es una escritora prodigiosa que, milagrosamente, descubre las diferencias más sutiles y fascinantes en el centro mismo de la repetición. No existe nada como El volumen del tiempo. Esta novela inolvidable es una profunda meditación sobre la soledad intraducible con la que habitamos el tiempo y las tenues pero indelebles trazas que dejamos en el mundo". Día tras día, Hernán Díaz.