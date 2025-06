Notas desde la capital del imperio

Acaba de pasar el Memorial Day. Un día de descanso obligatorio en el que se rememora a los soldados estadounidenses caídos en combate. Son innumerables las guerras libradas por esta poderosísima nación vecina de la nuestra, forjada defendiéndose del mundo exterior, y, al mismo tiempo, defendiendo al mundo libre. Visito algunos de los grandes monumentos históricos a las orillas del río Potomac dedicados a sus grandes héroes y presidentes. Me impresiona la moderna arquitectura del memorial dedicado al presidente Franklin Delano Roosevelt. Me detengo a reflexionar unos minutos frente a uno de los lemas inscritos: "They who seek to establish systems of government based on the regimentation of all human beings by a handful of individual rulers… call this a new order. It is not new and it is not order". A pocas cuadras de ahí observo en algunos muros de edificios públicos grafitis pintarrajeados en fechas recientes que denuncian un régimen fascista.

En un recorrido en automóvil sobresalen, a lo lejos, por un lado el edificio del Pentágono, y por el otro, el imponente obelisco blanco dedicado al primer presidente de Estados Unidos: George Washington. Advierto otro lema: "Primeros en la Guerra, primeros en la Paz, en el corazón de los compatriotas".

Camino con calma por Mount Pleasant y descubro uno de los barrios de clase media alta del noroeste de la capital. Observo en el exterior de algunas casas unas cuantas banderas ucranianas, a veces a un lado de la bandera de la barra y las estrellas. También, en algunas ventanas, hay carteles para llamar la atención exigiendo el cese al fuego inmediato en Gaza. También ondean banderas y estandartes del orgullo y la diversidad lésbico gay. Hay letreros recordando la campaña civil "Black lives matters" al igual que aquellos que reclaman, con razón, que "ningún ser humano es ilegal": ningún migrante es ilegal.

Me siento unos minutos en una banca en la banqueta -seguramente donada por algún vecino altruista- a hojear unos libros que encuentro interesantes en las muy pequeñas y atractivas librerías comunitarias. Son unas casitas con libros muy diversos que las personas donan, regalan e intercambian. Me pregunto quién habrá comprado, tenido en sus manos, leído y dejado para otro posible lector interesado una magnífica edición bilingüe árabe e inglés, con estupendas notas explicativas, de una obra cimera de Averroes, el ilustre filósofo y comentarista andaluz del siglo XII; un autor medieval que contribuyó de manera muy significativa a la cabal comprensión de la justicia y la paz. Otros libros que hojeo tratan de la destructiva influencia política de Silicon Valley para las actuales relaciones industriales, sobre la incertidumbre que acompañó la recesión económica de los años veinte y setenta del siglo pasado. Hay otras recientes sobre la necesaria diferenciación entre la inequidad y la pobreza en Estados Unidos.

La numerosa población latina, conformada en particular por migrantes mexicanos y salvadoreños, muchos indocumentados están presente por todos lados, basta identificarlos y verlos conviviendo en las dos culturas, y escucharlos bilingües en sus lugares de trabajo, sirviendo, sobreviviendo, contribuyendo a la economía y al tejido social de este país que es el melting pot por antonomasia. Hay muchas parejas jóvenes, racialmente mixtas, paseando con niños pequeños en sus carriolas acompañados de sus perros de mascota. Hay también, invisibles para muchos transeúntes, algunos homeless inofensivos, tanto hombres como mujeres en situación de calle sentados, conversando en esquinas, rincones y en las bancas de los pequeños parques urbanos. Escucho a algunos migrantes hablar en español varios idiomas.

¿Me pregunto si acaso los migrantes mexicanos en Estados Unidos estarán al tanto de que este domingo en México hubo una kafkiana elección de magistrados y jueces para reformar el poder judicial? Porque vaya que ellos sí saben de la reciente iniciativa del presidente Trump para que paguen impuestos las cuantiosas remesas que envían regularmente a sus familias y se preparan para sortear ese y otros obstáculos.

Intento percatarme y comprender mejor si en este extraordinario y enorme país se libra o no en la actualidad una guerra cultural, de naturaleza interna y externa, una confrontación de ideas y valores, como afirman algunos analistas. Trato de percibir lo que está ocurriendo y advertir algunos indicios de cuáles son los términos de la disputa por la nación norteamericana, a la que el destino de México y el de millones de familias como la mía está vinculado.

En un par de revistas de circulación semanal se critica con dureza el extravío de los demócratas; se enumeran y debaten las enormes tareas que los ciudadanos que se identifican como liberales esperan de un partido desaparecido desde las elecciones de noviembre. Un partido político que se supone debiera representar y encauzar esos valores para poder competir frente al trumpismo, y poder derrotar a los republicanos ultraconservadores en las elecciones intermedias del próximo año.

En algunos medios impresos, en portadas y páginas editoriales, se evita hacer eco al hecho de que el presidente Donald Trump alista un gran desfile militar para que coincida con su cumpleaños. Se trata de otra treta de un mandatario ególatra y narcisista que se aprovechará de una coincidencia desafortunada: el próximo lunes 14 de junio, no será solo su onomástico, sino la celebración del 250 aniversario del establecimiento de un ejército continental, de una fuerza militar nacional creada un año antes de la propia declaración de independencia.

Transcurren estos días singulares mientras aguardamos expectantes el nacimiento de nuestra primera nieta … estadounidense.

@JAlvarezFuentes