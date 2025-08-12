Nosotros Eventos columnas Sociales

Nostálgico concierto

El Siglo de Torreón / Enrique Terrazas

El Siglo de Torreón / Enrique Terrazas

El concierto de Pandora y Flans fue una experiencia mágica que reunió a cientos de asistentes deseosos de revivir los grandes éxitos que han marcado la historia de la música latina.

Desde el primer acorde, el público se entregó por completo, coreando y bailando cada canción con entusiasmo y emoción. La energía entre el escenario y la audiencia fue palpable, creando un ambiente lleno de nostalgia y alegría. Muchos aprovecharon para compartir momentos especiales con amigos y familiares, celebrando juntas la fuerza y legado de estas icónicas agrupaciones femeninas. Sin duda, una noche memorable que quedará grabada en el corazón de todos los que la vivieron.

