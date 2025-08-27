Nosotros Eventos columnas Sociales

Noches de teatro inolvidables

La Comarca Lagunera se prepara para vivir un cierre de año lleno de arte y cultura con diversas puestas en escena que prometen cautivar a grandes y chicos. La programación teatral de los próximos meses incluye montajes de distintos géneros, que van desde la comedia hasta el drama, asegurando experiencias memorables para todos los espectadores.

Con una propuesta escénica renovada y producciones de alto nivel, el público lagunero podrá disfrutar de historias que despiertan emociones y reflexiones, consolidando a la región como un referente cultural en el norte del país.

La lente de El Siglo captó a algunos laguneros en el Teatro Nazas durante la obra Madres, disfrutando de una velada teatral que resultó inolvidable.

