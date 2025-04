Noboa, otra provocación

Ninguna prueba ha presentado el impuesto presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que sustente la tramposa acusación de presunta movilización desde México de sicarios que intentarían asesinarlo.

Al estilo de Felipe Calderón, quien se acogió a los planes gringos de declarar una "guerra contra el narcotráfico" para, entre otros objetivos, tratar de remontar la crisis del fraude electoral, el ecuatoriano se está inventando amenazas con un doble propósito: en lo interno, instalar una coartada para amagar y actuar represivamente contra los opositores a su segundo periodo espurio, en particular contra la muy amañada "elección" reciente; en lo externo, para cumplir el cantado papel de provocador contra gobiernos a los que Washington busca debilitar o aislar en términos latinoamericanos, particularmente México.

El carácter instrumental de Noboa (nacido en Miami, educado en universidades extranjeras, servilmente alineado con Trump) fue mencionado sin pudor alguno por el jefe de la diplomacia intervencionista de Estados Unidos, Marco Rubio, quien a través de su portavoz, Tammy Bruce, informó que el pasado 16 había hablado con Noboa "para felicitarlo por su reelección y dialogar sobre la aceleración de nuestra asociación para hacer avanzar la seguridad nacional de Estados Unidos, así como sobre prioridades mutuas".

A pesar de las graves irregularidades habidas en el reciente proceso electoral, Rubio aseguró, según transmitió su vocería, que este había sido "libre y justo", así como "transparente, democrático y pacífico". El intrusivo secretario de Estado "destacó" el compromiso de ambos países para oponerse a "la influencia extranjera maligna en nuestro hemisferio (...) También conversaron sobre el crecimiento económico en ambos países y las estrategias para abordar desafíos regionales como son los de Haití y Venezuela" (https://goo.su/9DDeg).

Daniel Noboa está comprometido, pues, a servir como utensilio de la Casa Blanca para trabajos sucios. Está determinado para fungir de inmediato como camorrista contra Colombia, Venezuela y México (además de los puntos de conflicto que más adelante le marque el Departamento de Estado de Estados Unidos) y como operador designado en la edición más reciente de la crónica crisis haitiana.

Respecto a México, ha de recordarse la infame orden de allanar la embajada en Quito para sustraer a Jorge Glas, político y exfuncionario de primera línea en el gobierno de Rafael Correa. A pesar de la evidente violación a los principios fundamentales del derecho internacional, el gobierno de Noboa no ha sido condenado aún, a causa de los largos procesos que estos asuntos requieren.

Ahora, el multimillonario junior ecuatoriano ha pretendido involucrar a México en un tema que a los halcones gringos mucho les interesa cultivar, pues según la denuncia, que no tiene absolutamente ningún asidero que se hubiera difundido, simple especulación al estilo de periodistas y comentaristas también instrumentables, sicarios habrían partido a Ecuador para asesinar a Noboa. En ese país sudamericano, ha de decirse, hay suficientes elementos del crimen organizado, de tal manera que no necesitan importaciones, y los servicios de inteligencia tienen un impactante cúmulo de asuntos internos sin resolver, de tal manera que su eficacia en asuntos a la distancia no está acreditada.

Todo apunta, pues, a una maniobra para la represión interna y la provocación externa. Aunque la talla política del personaje, y sus maquinaciones, parezcan menores e incluso desdeñables, es necesario advertirlas a tiempo y precisar el contexto, que va más allá del trapicheo de Noboa y se instalan en los altos mandos intervencionistas de la Casa Blanca.

Y, mientras se analizan las violaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que concesionarios de televisión abierta en México han cometido al transmitir anuncios del gobierno estadounidense contra migrantes, ¡hasta mañana!