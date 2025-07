No viene a la Liga MX; Keylor Navas no jugará en Pumas

Luego de un sinfín de rumores sobre la llegada de Keylor Navas a los Pumas, el director de estrategia deportiva del Club Universidad Nacional, Eduardo Saracho, decidió despejar todas las dudas y aclaró la situación.

A pesar de que era prácticamente un hecho de que el costarricense se convertiría en el flamante refuerzo del equipo de Efraín Juárez, las "negociaciones" no llegaron a buen puerto y la directiva auriazul tendrá que seguir buscando portero.

"Me siento contento de que jugadores de clase mundial estén sonando para el Club Universidad Nacional, pero el humo viene de allá (Argentina) para acá. Me halaga que figuras de ese nivel suenen [para venir], pero no puedo hablar de un jugador que no pertenece a nosotros y que tiene contrato con otro equipo", compartió.

No va Keylor Navas, pero se buscará un perfil que llene la portería de Pumas

Durante la conferencia de prensa para presentar al colombiano Álvaro Angulo como nuevo refuerzo de los Pumas, Eduardo Saracho dejó en claro que sí buscarán contratar un arquero que supla la salida de Alex Padilla.

"Vamos a reforzar la portería con el mejor perfil [para] que la gente esté tranquila. [Queremos] a uno muy bueno, que pueda llenar en el arco de Pumas", aseguró el directivo auriazul.

Por su parte, el vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón, señaló que, si no logran contratar a alguien experimentado como Keylor Navas, servirá para que se siga buscando el futuro de la portería en las fuerzas básicas.

"Si llega, será extraordinario porque puede dejar escuela y, si no llega, puede ser una oportunidad para la institución para que se trabaje porque hemos estado atrasados en gente canterana", reconoció.

Ni Navas ni Ochoa; Memo no llegará al conjunto universitario

De igual forma, en Pumas le cerraron las puertas a Guillermo Ochoa, quien llegó a sonar como una opción para forzar la portería auriazul.

"No tenemos nada con él, tengo conocidos de él porque somos de la misma ciudad y sé que no está en sus planes venir a México", reveló Eduardo Saracho.