No vamos a aceptar repatriados que no sean mexicanos: Oscar Pimentel

Oscar Pimentel González, secretario de Gobierno del Estado de Coahuila, dio a conocer que solo recibirán a mexicanos deportados de los Estados Unidos de Norteamérica, conforme a lo que ha referido el Gobierno Federal; lo anterior, durante su reciente visita a Piedras Negras, donde participó en una reunión de coordinación en materia de migración con autoridades de los tres niveles de gobierno.

"El Gobierno Federal ha establecido muy claramente que no vamos a recibir a migrantes que no sean mexicanos, no vamos a aceptar personas repatriadas que no sean mexicanos, solamente serán mexicanos", indicó el funcionario estatal.

El secretario de Gobierno del Estado de Coahuila recordó que los mexicanos tienen libertad en su país, gozan de las garantías que brinda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, toda relación con ellos será de manera voluntaria y en los mejores términos de cooperación y apoyo para que puedan regresar, si así lo quieren, a sus lugares de origen.

"Tengo información de que ya existen, arreglos locales para una repatriación digna y segura, que se debe de respetar. O sea, que cuando hablamos de deportaciones masivas, tampoco podemos hablar de que se pueda actuar por fuera del marco de derecho que ya está establecido en forma voluntaria por ambos países", indicó Pimentel González.

Precisó que se tienen que respetar los acuerdos y destacó que no existe una fecha específica, en caso de realizarse dichas deportaciones masivas.

Además de descartar que se contemple la instalación de un albergue en el municipio de Piedras Negras, tal y como los que ya se preparan en San Juan de Sabinas (Nueva Rosita), Monclova y Allende, que en conjunto se estima que tendrán una capacidad para dar atención a alrededor de cinco mil 500 personas.