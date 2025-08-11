No tengo nada que esconder: Cecilia Guadiana

Luego de que en redes sociales la senadora Cecilia Guadiana fuera criticada por utilizar accesorios de lujo, la morenista sostuvo que muchos de estos son obsequios de su familia.

Fue a través de la red social “X”, donde la senadora fue duramente criticada, pues no coincide con la austeridad de la 4T, y que incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum siempre sostiene.

“La senadora morenista Cecilia Guadiana, rompe la austeridad con el reloj Cartier de 165 mil pesos”, señala el periodista Irving Pineda en su cuenta “X”.

De la misma forma el también periodista Jorge García Orozco, criticó sus mocasines Gucci de 33 mil 350 pesos.

Al respecto, la senadora a través de su cuenta de Instagram, afirmó que no maneja recurso público, y accesorios como los ya en mención, son obsequios de su mamá y en su momento su padre, Armando Guadiana Tijerina, y algunas que ella misma se ha comprado.

“El que use cosas de marca, no define la persona que soy, la manera en que me educaron mis papás. Si estuviera haciendo algo malo lo escondería, pero no estoy haciendo absolutamente nada malo”, afirmó.

Aseguró que su cargo siempre lo ha ejercido con cercanía a la gente, con vistas a los municipios, lo cual seguirá haciendo.

“En los cinco años que se vengan los golpes, se van a venir más fuertes, pero yo no tengo absolutamente nada que esconder”, recalcó.

Aclaró que todo está en su declaración patrimonial y seguirá trabajando, por lo que esto no la va a detener, por lo que si quieren seguir sacando cosas, pues si, las tiene, “y si las quieren sacar, sáquenlas”.