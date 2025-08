“No tengo nada contra Cruz Azul”: David Faitelson responde tras amenaza de demanda

Luego de que Cruz Azul anunciara posibles acciones legales por la filtración del contrato del delantero Giorgos Giakoumakis, el periodista David Faitelson rompió el silencio y respondió públicamente a través de un video en sus redes sociales. En él, negó cualquier animadversión contra el club y defendió su labor periodística.

“Yo no tengo nada personal contra Cruz Azul, al contrario, es una institución que admiro mucho”, aseguró Faitelson, quien ha sido señalado por algunos aficionados como responsable directo de la polémica. Añadió que no tiene vínculos financieros ni intereses ocultos con miembros actuales o anteriores de la directiva, y destacó que su único objetivo fue informar sobre un gasto que, en su opinión, resulta excesivo para un jugador con historial de lesiones.

El periodista aclaró que la información sobre el contrato no provino de ningún miembro de Cruz Azul, sino de una fuente externa. “

Lo puedo jurar, prometer, como ustedes quieran. Vino desde afuera”, afirmó.

En su mensaje, también expresó respeto por Víctor Velázquez, presidente del club, a quien calificó como “una persona de primera”, y dejó en claro que tampoco guarda rencor hacia Iván Alonso, actual directivo, ni hacia los aficionados celestes.

Faitelson insistió en que su labor se mantiene dentro del ejercicio profesional del periodismo deportivo: “Yo hago mi trabajo. A veces me equivoco, a veces no. Mi sinceridad es íntegra y no me debo a ningún interés con nada ni con nadie”.

Por ahora, la directiva cementera continúa investigando el origen de la filtración, sin señalar directamente al periodista como destinatario de posibles medidas legales.