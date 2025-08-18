No repuntan ventas de útiles escolares, dicen comerciantes de San Pedro

Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Las ventas de los útiles escolares están “despacio” expresan comerciantes del municipio de San Pedro, pese a que falta muy poco para el regreso a clases.

Hay días en que, si acuden las madres de familia para surtir las listas, generalmente son los fines de semana que es cuando reciben la “raya” en sus trabajos, pero entre semana hay días en que no llega ningún cliente y la esperanza que tienen es que los favorezca las compras de último momento.

“Si han comprado, pero viene poco, la situación económica está muy difícil, en el campo no sembraron casi nada, este año no hubo ni melón, ni sandía, ni algodón y luego ahora que anunciaron en cierre de la maquila, te imaginas, aquí han venido y platican que están preocupados, porque no saben cómo le va a hacer toda esa gente que se va a quedar sin empleo, esto se va a poner muy complicado”, dijo María Teresa Garza, de la papelería Monterrey, la más antigua de San Pedro.

Las bajas ventas que registran durante estas semanas, las atribuyó también a que a partir de este ciclo escolar se amplió el periodo vacacional y regresaban antes en años anteriores, por lo que insistió en que hay personas que probablemente se estén esperando hasta último fin semana previo al regreso a clases.



“En otros años aumentaba también un poquito por que la gente que venía de Acuña, de Piedras Negras o de otras partes, surtían aquí sus útiles por que les salía más barato, pero ahora ni eso, casi no llegó gente de otros lados”.




Expuso que la lista de materiales escolares más barata que han surtido oscila en los 500 pesos, pero hay quienes se gastan más de mil pesos y repitió que no son tantos los que han acudido a realizar sus compras.


               
               


               

               
               

               
               
               
