'No más flores, sólo justicia'

El 8 de marzo, miles de mujeres en México y el mundo saldrán a las calles para marchar en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, esta fecha no es una celebración, por lo que se sugiere que se evite el envío de flores y felicitaciones, sino un recordatorio de la lucha por los derechos de las mujeres y la urgencia de erradicar la violencia que las persigue.

Este año el lema "Para TODAS las mujeres y niñas: Derechos. Igualdad. Empoderamiento." pretende ampliar el acceso a derechos y oportunidades sin dejar a ninguna atrás. Lamentablemente, la realidad sigue siendo devastadora. A pesar de los avances, la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de derechos humanos más normalizadas a nivel global.

En México, esta violencia se manifiesta en su forma más brutal. No se trata de casos aislados ni de tragedias extraordinarias, sino de hechos cotidianos. El 15 de enero del 2024, un hombre asesinó con un machete a su hija de 13 años en Huehuetán, Chiapas. En Tabasco, el 22 de septiembre el cuerpo de una mujer estrangulada fue encontrado en el río Carrizal. En Oaxaca, el 20 de noviembre, otra mujer fue encontrada dentro de un basurero municipal. Estos crímenes son sólo una muestra de los que día a día llenan las páginas de noticias, recordándonos que la violencia feminicida es una realidad constante.

Más allá del feminicidio, las mujeres enfrentan violencia en múltiples formas, ya sea psicológica, emocional, económica o sexual. A esto se suma una de las crisis humanitarias más alarmantes de los últimos años: la desaparición de mujeres y niñas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 4 de marzo de 2025 hay 28,136 mujeres desaparecidas en México, lo que representa el 23% del total. Lo más preocupante es que la mayoría de estas desapariciones ocurrieron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con 12,504 casos, siendo los estados más afectados el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Tabasco.

El problema no sólo persiste, sino que se ha intensificado. Comparando 2023 con 2024, el número de mujeres desaparecidas aumentó un 54%. En lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, entre el 1 de octubre de 2024 y el 4 de marzo de 2025 ya se han registrado 1,872 mujeres desaparecidas, no localizadas; casi la mitad de ellas son menores de edad. Estas cifras demuestran que la situación para las mujeres se agrava.

Aunque el crimen organizado es responsable de muchas de estas desapariciones, no es el único factor. La violencia contra las mujeres está arraigada en relaciones de poder desiguales, y la desaparición es una manifestación de esta realidad. La impunidad perpetúa que las mujeres sean víctimas de crímenes atroces como trata, violencia sexual, feminicidio y desaparición. Cuando el Estado no investiga, no sanciona y no protege a sus ciudadanas, se convierte en cómplice por omisión activa.

Este año se cumplen 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y 50 años de la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México. Sin embargo, las mujeres siguen siendo invisibilizadas por el gobierno. La administración de Claudia Sheinbaum debe asumir su responsabilidad. Necesitamos justicia, rendición de cuentas y acciones concretas.

El 8 de marzo no es una fecha para enviar flores. Es un recordatorio de la exigencia colectiva para poner fin a la impunidad de las violencias contra las mujeres, para que ninguna mujer más sea asesinada, ni que desaparezca sin dejar rastro; para que ninguna familia más tenga que buscar en fosas clandestinas a sus hijas, hermanas o madres. Es un grito de justicia.