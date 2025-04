No hay efervescencia política: Alfredo Paredes sobre irregularidades en elección estatal del PAN

El diputado Jesús Alfredo Paredes López, advirtió que observó algunas irregularidades durante el proceso de aspirantes a la candidatura para la dirigencia estatal de Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila.

Cabe recordar que fue el pasado 26 de marzo cuando la Comisión Estatal del Proceso Electoral (CEPE) reveló que oficialmente quien cumplió con los requisitos fue la aspirante a candidata Elisa Maldonado Luna.

Asimismo, Blanca Rubí Lamas Velásquez, y Mayte Hernández Ventura, quedaron fuera de la contienda al no cumplir con los requisitos.

Bajo este contexto, el legislador advirtió que hay esperar los tiempos, sin embargo en lo particular, dijo que se estuvieron observando algunas irregularidades, sin ahondar más en el tema.

Recordó que cuando cuando ganaron las elecciones, sumaron a todos los que pensaban diferente para hacer un gran proyecto.

Añadió que son 4 mil 500 miembros activos, “hay más en la Facultad de Ingeniería en todo el estado, vamos a aventarnos un tiro”.

Sostuvo que lo que le conviene al PAN es la votación, generar esa preferencia política, por lo que quienes tienen la fuerza de seguir, que lo demuestren con votos, pero compitiendo con sus adversarios y no hacerlo a la fuerza.

“No se tiene el objetivo principal de hacer una fiesta democrática, que va a generar que haya una candidata, puede haber votación como lo dijo el Consejo, pero qué efecto va a tener votar por una persona, no hay efervescencia política, si no hay desánimo, independientemente si hubo o no mano negra, el tema es la democracia, si ellos, se dice que traen la fuerza, pues dejen jugar a los demás ese es el punto”, sostuvo.