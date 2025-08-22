No hay denuncia formal contra maestro suspendido por abuso sexual en Monclova

Aunque un docente de la Secundaria Número 1, Juan Gil González, fue removido de su cargo tras señalamientos de abuso sexual, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que no se ha presentado denuncia formal ni por la alumna ni por sus familiares.

Miguel Ángel Medina Torres, delegado de la FGE en la Región Centro , señaló que el caso fue conocido por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), pero hasta ahora no se ha logrado localizar a la menor ni a su madre para levantar la demanda correspondiente.

“El maestro se encuentra suspendido y separado de su encargo, pero no hemos tenido contacto con la afectada ni con sus familiares para corroborar los hechos”, explicó.

El delegado detalló que el caso se activó mediante los protocolos de la Secretaría de Educación, quienes dieron aviso a Pronif tras recibir la información sobre los tocamientos presuntamente cometidos por el docente. Sin embargo, al no existir denuncia formal, las autoridades no han iniciado un procedimiento penal en su contra.

Medina Torres señaló que en situaciones de este tipo, normalmente la familia acude acompañada de la menor para presentar la denuncia y recibir apoyo psicológico y legal.

“Al día de hoy, ni la alumna ni la madre se han presentado ante las autoridades, por lo que el caso sigue en una etapa inicial de investigación administrativa y preventiva”, precisó.

El funcionario reiteró que la prioridad es proteger a la menor y que, en caso de que los familiares se presenten, la FGE tomará las medidas legales correspondientes para garantizar justicia y resguardar los derechos de la alumna.

La Secretaría de Educación y Pronnif continúan atentos al caso, mientras que la FGE mantiene vigilancia sobre el docente para evitar riesgos mientras se esclarecen los hechos.