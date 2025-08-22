Policiaca ACCIDENTES VIALES Monclova NARCOMENUDEO Detenidos Saltillo

Monclova

No hay denuncia formal contra maestro suspendido por abuso sexual en Monclova

Al no existir denuncia formal, las autoridades no han iniciado un procedimiento penal en su contra

No hay denuncia formal contra maestro suspendido por abuso sexual en Monclova

No hay denuncia formal contra maestro suspendido por abuso sexual en Monclova

SERGIO RODRÍGUEZ

Aunque un docente de la Secundaria Número 1, Juan Gil González, fue removido de su cargo tras señalamientos de abuso sexual, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que no se ha presentado denuncia formal ni por la alumna ni por sus familiares.

Miguel Ángel Medina Torres, delegado de la FGE en la Región Centro, señaló que el caso fue conocido por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), pero hasta ahora no se ha logrado localizar a la menor ni a su madre para levantar la demanda correspondiente. 

“El maestro se encuentra suspendido y separado de su encargo, pero no hemos tenido contacto con la afectada ni con sus familiares para corroborar los hechos”, explicó.

El delegado detalló que el caso se activó mediante los protocolos de la Secretaría de Educación, quienes dieron aviso a Pronif tras recibir la información sobre los tocamientos presuntamente cometidos por el docente. Sin embargo, al no existir denuncia formal, las autoridades no han iniciado un procedimiento penal en su contra.

Medina Torres señaló que en situaciones de este tipo, normalmente la familia acude acompañada de la menor para presentar la denuncia y recibir apoyo psicológico y legal.




“Al día de hoy, ni la alumna ni la madre se han presentado ante las autoridades, por lo que el caso sigue en una etapa inicial de investigación administrativa y preventiva”, precisó.




El funcionario reiteró que la prioridad es proteger a la menor y que, en caso de que los familiares se presenten, la FGE tomará las medidas legales correspondientes para garantizar justicia y resguardar los derechos de la alumna.


La Secretaría de Educación y Pronnif continúan atentos al caso, mientras que la FGE mantiene vigilancia sobre el docente para evitar riesgos mientras se esclarecen los hechos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Monclova Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
No hay denuncia formal contra maestro suspendido por abuso sexual en Monclova


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408493

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx