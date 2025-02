No hay cobros indebidos a comerciantes y tianguistas aseguró el diputado Felipe González

El diputado Felipe Eduardo González Miranda, aseguró que no hay cobros indebidos, solo es un tema de orden y normativa, tras la manifestación por parte de comerciantes y tianguistas en Torreón.

Según mencionó el legislador priista, ellos en su derecho reclaman algunos espacios, que de acuerdo a la información que le proporcionaron, están fuera de la normativa y del orden.

Añadió que lo que las autoridades correspondientes, en este caso los inspectores y la gente de Plazas y Mercados les solicitan, es que se acerquen a la dependencia para que haya el ordenamiento que la ciudad necesita.

Advirtió que no se está en contra de que haya este tipo de comercio, pero sí hay desorden donde se encuentra.

“Estuve leyendo las notas del alcalde de hoy, y él está con la mayor apertura para poderlos escuchar y atender, por lo que los invita a que se acerquen a todos los que estén con las ganas de estar en regla y ordenados. Quienes no lo estén, se tendrán que acatar a las resoluciones que ellos determinen”, señaló.

Dijo que en su caso en particular, no puede emitir un juicio personal, pero sí cree que toda ciudad debe de tener un orden para no solo el tema de imagen, sino para el tránsito y todo el derecho de los ciudadanos en lo general.

“El tema es muy sencillo, aquí lo que se tiene que hacer es acercarse a la Dirección de Plazas y Mercados para que vean las opciones reales que hay, y que ellos puedan hacer su comercio libre, no que exista el desorden en el que está. Por supuesto yo encantado de escucharlos y a todos los que estén interesados, por supuesto, y en lo que pueda ayudar estoy a sus órdenes”, indicó.

Sostuvo que no hay cobros indebidos, pues según le informaron, lo que está haciendo es dar un orden y organización.

“En lo personal creo que si ha habido una exposición alta de comerciantes ambulantes en diferentes áreas de la ciudad, y ojalá no solo por el tema de imagen, sino por respeto de todos los demás ciudadanos, que se pueda tener un ordenamiento en ese sentido”, reiteró.