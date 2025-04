No fue Werevertumorro ¿Quién fue el primer 'youtuber' de México?

A poco más de 20 años de su creación, la plataforma de videos, YouTube, se posiciona como uno de los sitios web más populares de todos los tiempos, pues pese a la llegada de redes sociales como TikTok, este legendario de internet no pierde el lugar que tiene entre el público.

En el margen de la celebración por los 20 años del primer video subido a YouTube, el cual lleva por título 'Me at the zoo', usuarios no pudieron evitar ponerse nostálgicos, recordando los inicios de la plataforma y los videos que en aquel entonces eran algunos de los más famosos y que gozaban de miles de visualizaciones.

En medio de todo el 'boom' que era la llegada de YouTube a inicios de los 2000, un nombre en la plataforma comenzó a hacer eco dentro y fuera de ésta, debido al contenido que estaba generando para la misma, el cual rompía de cierto modo con la línea acostumbrada a ver en el sitio de videos.

Se trata del usuario conocido por el nombre de 'El Anticristo 2007', que debido a su trascendencia entre el 2007 y el 2008, se considera hoy en día que fue el primer 'youtuber' mexicano de la historia en generar gran popularidad.

Cabe señalar que por aquellos años, Gabriel Montiel, más conocido como 'Werevertumorro', también comenzaba su carrera como 'youtuber', pero tardó un poco más en hacer ruido a diferencia de 'El Anticristo 2007'.

¿Quién fue y qué hacía 'El Anticristo 2007'?

Fue el 1 de noviembre, pero de 2007 que YouTube vio nacer el canal 'El Anticristo 2007', cuyo contenido se caracterizaban por ser video-críticas a fenómenos sociales de aquella época. A estos videos los llamaba 'documentales' y siempre estaban cargados de insultos y vulgaridades.

Lo peculiar con el estilo de 'El Anticristo 2007' es que no simplemente lanzaba insultos a diestra y siniestra, sino que se tomaba el tiempo de elaborar un guion con una redacción impecable, propia de un columnista sarcástico e ingenioso.

Para sus videos, este usuario empleaba el programa sintetizador de voz, Loquendo, el cual en ese entonces era una gran novedad entre los internautas.

Algunos de los videos más polémicos de 'El Anticristo 2007' tenían como temas principales críticas contra el entonces famoso fenómeno Rebelde, la tendencia 'Pipopes' y la inolvidable tribu de los 'Emos'.

Sus videos no tardaron en ser objeto de polémica y diversidad de opiniones, ya que aunque muchos los encontraban sumamente groseros, otros aplaudían la 'osadía' de levantar la voz contra fenómenos culturales que a muchas personas les molestaban.

Su primer video 'Pipopes: La Escoria del País y del Mundo', alcanzó más de 200 mil reproducciones en sólo dos semanas, algo que para aquella época se trataba de un gran logro.

Pero, el verdadero 'éxito' de 'El Anticristo 2007' vino semanas después tras lanzar su video 'RBD: El Armagedón en marcha', el cual consiguió atraer directamente la atención de Televisa, quienes presionaron para que YouTube cerrará la cuenta del autor de dicho material.

Pese a que el canal 'murió', en pocos días el polémico usuario regresó con uno nuevo para compartir nuevos 'documentales', incluida la crítica que lanzó contra los 'Emos', la cual solo alimentó más el odio que muchos tenían en ese entonces contra la tribu urbana.

Tras varias polémicas e incluso protagonizar una pelea con el mismísimo DrossRotzank, quien señalaba a 'El Anticristo 2007' de 'plagio', el canal de este 'youtuber' mexicano murió definitivamente en marzo de 2008, dejando una gran huella en la plataforma de videos y en internet en general.

Aunque jamás se conoció a ciencia cierta la identidad de 'El Anticristo 2007', se supo que éste residía en México y que era una persona de (entonces) aproximadamente 22 años de edad.

Antes de desaparecer su canal, 'El Anticristo 2007' hizo énfasis en que 'no buscaba hacerse famoso', ni tampoco formar un ejército de fans, pues según sus palabras el único objetivo de sus videos era 'entretener, jo..., denunciar e ilustrar'.

'El Anticristo 2007' dejó un gran legado en YouTube, pues inspiró en gran parte a futuros vloggers y 'youtubers' gracias a su contenido.

Hoy en día muchos de sus videos ya no se encuentran disponibles en YouTube