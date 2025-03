'No es posible desmexicanizar a Estados Unidos'

Pasan de las 10 de la mañana cuando las puertas de la sala de prensa se abren. Entonces entra ella, la reconocida escritora mexicana Cristina Rivera Garza (Matamoros, 1964), junto a otros representantes de la Universidad de Houston, institución invitada de la Feria Universitaria del Libro UANLeer 2025, efectuada en las instalaciones del Colegio Civil de Monterrey y cuyo lema este año es "La lectura no reconoce fronteras", en un afán por reconocer al norte de México y sur de Estados Unidos como un territorio hermanado.

La autora toma asiento frente a un par de medios de comunicación, incluida esta casa editora. La acompañan Guillermo de los Reyes (director del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Houston), Gabriela Baeza (directora de Arte Público Press) y el escritor Roberto Tejada. En primera instancia se conversa sobre la colaboración entre ambas universidades, de la situación política en Norteamérica y cómo esta influye en el lenguaje, de las estrategias y dispositivos que se ponen a prueba para defender al idioma español en suelo estadounidense, de los conceptos de territorio y frontera, del agresivo discurso de Donald Trump ante la hispanidad, de las nuevas generaciones, del futuro que une la corriente en ambos lados del río Bravo.

"Tenemos que recordar que hay entre 50 y 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Es el segundo país más grande de habla hispana en el mundo, después de México. Y de esos 50 o 60 millones, según estadísticas y fuentes, 10 millones somos bilingües del inglés y el español. Entonces, evidentemente hay una necesidad de abrir campos para que estos hispanohablantes bilingües también puedan llevar a cabo y desarrollar sus oficios, su profesión".

Cristina Rivera Garza es la directora del Doctorado en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Houston. Desde ese territorio ha forjado su literatura, incluida la escritura de El invencible verano de Liliana (Random House, 2021), libro donde narra el feminicidio de su hermana, Liliana Rivera Garza, asesinada por su pareja en 1990. Esa historia, escrita desde el dolor más personal, le mereció el Premio Pulitzer 2024 en la categoría Memorias o Autobiografía. Antes, en México, también había obtenido el Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2021 y el Premio Mazatlán de Literatura 2022.

"El Premio Pulitzer se da únicamente a trabajos escritos en inglés. Pero lo han ganado escritores latinos como Óscar Hijuelos y después lo ganó Junot Díaz. Entonces ha pasado mucho tiempo. Se ha reconocido, pero ha pasado mucho tiempo para que se reconozca una presencia históricamente comprobable de la comunidad hispana-latina en Estados Unidos. A mí me da gusto que sea esa luz que lanza el Pulitzer la que hoy día nos deje ver, la que nos invite a tener este tipo de conversaciones".

Que un escritor latino tome la pluma para escribir desde Estados Unidos implica un acto de resistencia, sostienen los panelistas. La participación de la comunidad hispana en ese territorio es de vital importancia y lo seguirá siendo pese a los opositores: "No es posible desmexicanizar a Estados Unidos". Sin lugar a dudas, estas posibilidades de conversación deben abrirse cada vez más, no importa si son discusiones o debates, de eso se trata escribir, reflexiona la escritora.

En este contexto, El Siglo consulta a Rivera Garza sobre la fusión de ambos idiomas, del empleo de los anglicismos y el nacimiento de nuevos pronombres. También sobre las posturas extremistas de Donald Trump respecto al español y su intención de declarar al inglés como el idioma oficial de Estados Unidos.

´Desde la academia, ¿cómo se ve el tema de los anglicismos y su uso en el español actual, en esta mezcla entre los dos idiomas en ambos lados del río Bravo?

Cada quien tendrá su opinión, pero el lenguaje es una fuerza viva que no se dicta desde una torre de marfil. No se dicta desde los diccionarios. El lenguaje nos afronta, nos construye desde dentro. Y por supuesto que va a haber variantes múltiples. Estamos muy conscientes de la discusión que se ha armado para el uso de la 'e' al final. A veces mis alumnos de clase me piden que reconozca pronombres que antes no utilizábamos. A mí me parece que eso es parte de estar en el presente, y de estar vivos. Parecería que estamos discutiendo cosas menores, pero estamos discutiendo elementos que realmente pueden tener un factor mucho más amplio en la sociedad.

´¿Y cómo defender al español ante discursos agresivos como el de Donald Trump en estos momentos de tensión política?

Me imagino que hiciste esa pregunta por la reciente declaración de Donald Trump de declarar al inglés como lengua oficial en los Estados Unidos. Antes no había esa declaración, el inglés no era considerado la lengua oficial. Es una declaración muy grave a la que se le debe poner mucha atención. Estamos viviendo momentos muy críticos. Y es precisamente en estos momentos críticos donde surge este tipo de pensamientos, de iniciativas, que por fortuna en la universidad llevamos tiempo preparando. Por eso, a nuestros programas los vemos como actos de resistencia. Estar en la universidad también es una forma de resistir desde esa trinchera.