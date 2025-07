Ninel Conde lanza poderosa advertencia en su primer discurso en La Casa de los Famosos México 2025

La noche del domingo arrancó La Casa de los Famosos México 2025, reality que se extenderá por 10 semanas y que en su edición pasada fue centro de fuertes polémicas por los enfrentamientos entre Adrián Marcelo y Gala Montes, al punto que se llegó a cuestionar públicamente el comportamiento del conductor por su posible carga de violencia de género, incluso desde espacios institucionales, incluida una mención directa al tema ante la presidenta de México.

Con ese antecedente reciente, el discurso inicial de Ninel Conde resonó con fuerza entre los participantes y la audiencia. Visiblemente conmovida, la actriz y cantante habló de sus temores, del sacrificio personal que implica estar en el encierro y de la responsabilidad que tienen como figuras públicas.

“Estaba asustada entre que sí y que no, y siempre me terminaba arrepintiendo, y ahora estoy asustada porque ya no me arrepentí, ya entré”, confesó al tomar la palabra frente a sus compañeros.

Luego lanzó un llamado que sonó a advertencia y reflexión

“Todos dejamos a nuestra familia. En mi caso, a mis hijos, a mi esposo. Y tenemos que ser un ejemplo para ellos dentro de este formato que está diseñado para crear caos, conflicto, pleito. Recordemos que hay personitas que nos aman viéndonos y que van a sufrir con nosotros”.

Además, aseguró que ve esta experiencia como una oportunidad personal: “He vivido bastantes experiencias que me han ido formando. A estas alturas de mi vida he vivido tantas cosas difíciles y gracias a Dios me siento fortalecida emocionalmente. Creo que aquí me voy a terminar de pulir. Esta es mi maestría para manejar mi inteligencia emocional y tratar de ser empática con todos y cada uno de ustedes… Tratar, porque no es fácil”.

Con estas palabras, Ninel Conde busca marcar un tono distinto al del pasado y encarar el reto con fortaleza emocional, sensatez y un compromiso con su imagen pública y con quienes la siguen desde casa.