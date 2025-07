Niega Sheinbaum ir por Adán Augusto; dejan caso a FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el exgobernador morenista de Tabasco y extitular de Gobernación con López Obrador, Adán Augusto López no está bajo investigación tras las acusaciones de vínculos con el crimen organizado contra su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.

La Mandataria federal informó que su Gobierno no ha solicitado ninguna indagatoria contra el actual coordinador de Morena en el Senado, aunque advirtió que no protegerá a nadie que haya incurrido en una falta.

“No, no se está investigando, de parte del Gobierno no. No se ha pedido ninguna investigación. Y nosotros no protegemos a nadie, no. De parte nuestra no hay ninguna acusación; si la Fiscalía tuviera algo, pues que investigue”, expresó.

El pasado 11 de julio se conoció que el ex Secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Bermúdez Requena, huyó de México tras expedirse una orden de captura en su contra, por sus presuntos nexos con la organización criminal “La Barredora”.

La fuga del ex funcionario tabasqueño fue confirmada por el Comandante de la 30 Zona Militar, el General Miguel Ángel López Martínez, quien detalló que habría abandonado el País por el estado de Yucatán, con destino a Panamá.

Desde noviembre del año pasado, el Gobernador de Tabasco, el morenista Javier May, señaló a Bermúdez Requena por sus nexos criminales y advirtió que su antecesor tendría que dar explicaciones sobre el caso.