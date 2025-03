Ni misógino, ni machista, ni agresor: diputado Antonio Attolini Murra

“Libre expresión de las ideas, cualquier persona puede manifestarlo, es una manta anónima que se cuelga en Torreón, no asumo ni me hago cargo de las acusaciones, porque podrán decir muchas cosas de mi, pero misógino, agresor y machista, es algo que no tiene conato en la realidad”, sostuvo el diputado Antonio Attolini Murra, respecto a la manta donde se plasmó dicha acusación el pasado sábado, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El legislador morenista, afirmó que ni misógino, ni machista, ni agresor.

“Y no lo digo yo, sino lo dice la ausencia de cualquier instrumento formal que tienen las instituciones para dimitir esto, no estoy denunciado en el partido, no estoy denunciado en el IEC, en la FGE, y a mucha honra, pueden acusarme de muchas cosas, puede no gustarles mi estilo, mi forma de hablar, mi forma de ser, pero de agresor ahí si yo marco una línea”, aseguró.

Mencionó que a hecho un trabajo importantísimo desde siempre y ha distanciado de esas prácticas.

“Así que todo mi reconocimiento a la senadora, Cecilia Guadiana, que está haciendo lo que puede con lo que tiene trabajando en el Senado, y no me hago cargo de esas acusaciones porque no son ciertas, y tengo la cara en alto para poder decirlo y sin ningún miedo a equivocarme, le deseo lo mejor a las mujeres”, señaló.

Dijo, que lo que una persona sienta, es incontestable, eso es algo verdadero, puro, algo que la persona sienta no puede ser discutido racionalmente porque existe, y es tan válido como cualquier otra persona.

“Si la senadora siente que la he agredido, le ofrezco una disculpa, pero no va a más, no puede utilizarse las denuncias por violencia política en razón de género, que es una cosa muy particular, muy específica, con consecuencias muy complicadas, simplemente como un argumento retórico en cualquier discusión. Con la senadora tengo diferencias, diferencias políticas, no por ello significa que, asuma o me haga cargo de acusaciones de ese tipo, así que le deseo lo mejor”, precisó.

Respecto a las acusaciones en contra del diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, señaló que es deseable porque se ha partido desde una posición clasista, en donde se le ha acusado de haber consumido el cuerpo de una mujer.

“Porque de eso se le acusa, cuando el de viva voz a dicho que era su pareja, que ese espacio donde fue grabado no es un centro nocturno de entretenimiento, sino un antro conocido de Saltillo, y como él mismo ha dicho, nada más porque es naco, chino, bellaco, gordo y prieto, se asume que no puede tener una pareja con la cual disfrutar como cualquier otro, en palabras del mismo Antonio Castro. Además se nota que hay un interés malsano en su contra, porque ningún colectivo feminista, de eso estoy seguro, utiliza el término trata dé blancas, porque es un término superado por completo e incluso, además aduce a términos rasistas, trata de personas de piel blanca, morena, negra, entonces sé que esa campaña está políticamente motivada.

Advirtió que defiende y respalda completamente a Antonio Castro y también al presidente morenista Diego del Bosque.