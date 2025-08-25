Negaron Pío López Obrador y David León dar dinero a Morena, pese admisión de AMLO

Nacional Ismael 'El Mayo' Zambada Pío López Obrador Extorsiones Claudia Sheinbaum Julio César Chávez Jr.

No fue posible comprobar un financiamiento paralelo en el partido, dice dictamen del INE

AGENCIAS

Pío López Obrador y David León negaron haber participado en la recolección de dinero para aportarlo a Morena, a pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el dinero en efectivo que recibió su hermano era para ayudar al "movimiento".

Tras la difusión de los videos en 2020, donde León entrega dinero en efectivo a Pío López Obrador, el INE inició una investigación sobre el origen y destino del dinero en efectivo usado presuntamente para apoyar la carrera presidencial de López Obrador.

Sin embargo, tras cinco años de indagatorias, en el dictamen del Instituto Nacional Electoral (INE) donde se exonera a Pío López Obrador, se indica que no fue posible comprobar un financiamiento paralelo en el partido Morena.

Se llegó a tal conclusión pese a que el expresidente admitió, en una conferencia de prensa, que el dinero fue para su partido y que recibían recursos de muchas personas.

Pese a ello, tanto Pío como David León dieron otra versión al INE, sin aclarar el monto de dinero que manejaron en los videos ni precisar a dónde fue a parar.


En los requerimientos del INE a Pío López Obrador, éste afirmó varias veces que no entregó recurso alguno a Morena, cuando se le hizo referencia a los videos donde aparece con David León.


El INE requirió a Pío López Obrador que aclarara la cantidad total que recibió, porque en los videos se habla de 2.4 millones de pesos, el periodo en que se dieron los apoyos y que se presentara documentación probatoria.


"No recibí dinero del C. David Eduardo León Romero para apoyar al Partido Morena", respondió Pío López Obrador al INE.


En la indagatoria se revisaron las cuentas bancarias de Pío López Obrador y de David León, y se determinó que no hubo transferencias de dinero de sus cuentas que llegaran a Morena, cuando la denuncia versaba sobre la entrega de efectivo.


               
               


               

               
               

               
               
               
