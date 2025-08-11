Natanael Cano golpea a su DJ y rompe una laptop en pleno show

El pasado domingo, en el marco del Baja Beach Fest 2025 en Playas de Rosarito, Baja California, Natanael Cano desató controversia tras agredir físicamente a un DJ de su propio equipo en medio de su presentación.

Videos que circulan en redes sociales muestran al intérprete de Pacas de Billetes lanzando un golpe contra el músico, visiblemente molesto. En otras grabaciones, se le ve rodeado por personal de seguridad y miembros de su staff, quienes intentan detener las agresiones mientras el artista sonorense gritaba:

“Mira p#nd#jo, no me voy a ir a la v#rg#, yo vine a cantar p#nd#jo”“A éste p#nd#jo le partí su m#dre y todavía se puso bravo, me pelo la v#rg#”.

La tensión no terminó ahí. Momentos después, Cano, originario de Hermosillo, rompió una laptop frente a miles de asistentes, lo que provocó gritos y vítores de parte del público que coreaba: “¡Nata, Nata!”.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo de comunicación han emitido declaraciones oficiales para explicar lo ocurrido.