Nadie está a salvo: detenciones arbitrarias afectan a migrantes y turistas legales

Carlos González viajó a Estados Unidos con visa de turista y fue detenido en Florida por una infracción de tránsito. Posteriormente, su hermano Óscar -quien ingresó como turista, pero sobrepasó el tiempo permitido- fue arrestado cuando llevó documentos para ayudar a Carlos. Ambos llevan más de 15 días recluidos en Alligator Alcatraz, incomunicados entre sí y encerrados en celdas con luz artificial las 24 horas del día. Al no existir un registro de detención ni un número de expediente oficial (elemento básico para activar mecanismos de defensa legal, asistencia consular y acceso a audiencias migratorias) durante varios días carecieron de cualquier ayuda. La ausencia de este registro coloca a las personas detenidas en un auténtico limbo jurídico al impedir a sus familias y abogados conocer su ubicación o la causa formal de su arresto, lo que constituye una detención arbitraria y una violación al derecho a la libertad personal y al debido proceso.

El "Alcatraz de los Caimanes" ha sido duramente cuestionado por legisladores y organizaciones de derechos humanos por sus condiciones y aislamiento. Este centro, ubicado en una pista aérea en medio de los Everglades, carece de infraestructura adecuada para albergar dignamente a cientos de personas. Reportes de visitas documentan hacinamiento extremo, acceso limitado a servicios médicos, alimentación deficiente e insalubridad generalizada, en un entorno hostil y sin protocolos claros. Estos testimonios han motivado crecientes llamados a su cierre, al evidenciar un modelo de detención que institucionaliza las violaciones a derechos humanos.

Hoy suman 14 los mexicanos detenidos en dicha prisión, lo que ha alertado a las autoridades mexicanas, activando los mecanismos diplomáticos existentes para solicitar su inmediata repatriación a territorio nacional. Se trata de una falla estructural que genera vacíos de información, vulnera derechos y debilita la confianza en las instituciones. En el fondo, este escenario refleja un problema mayor: la normalización de la vulneración sistemática de derechos humanos en nombre de la seguridad o el control migratorio.

El caso de los hermanos González es uno más de una serie de casos similares, lo que refleja el clima de hostilidad institucional hacia los visitantes extranjeros. Su impacto refuerza la percepción de que, incluso con documentos en regla, nadie está a salvo de abusos. Como resultado, más de la mitad de los negocios turísticos han registrado una caída en sus reservaciones, y el 61% de hoteles y agencias reportan cancelaciones de noches previamente contratadas; Estados Unidos es el único país con una caída en el gasto de turistas internacionales en 2025, con pérdidas estimadas en 29 mil millones de dólares.

Hasta junio, había 57,861 personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de las cuales el 71.7% no tenían condenas penales. De ese porcentaje, el 34.5% tienen cargos penales pendientes y el 65.50% restante no tienen cargos ni condenas penales pendientes. Además, del total de detenidos, el 84% no representa ningún grado de peligrosidad de acuerdo con los niveles de amenaza asignados por el ICE, lo que exhibe una desconexión entre la narrativa de Washington y la realidad.

La democracia estadounidense está en crisis. No basta con que Trump haya sido elegido por las mayorías, si desprecia la ley y rechaza las reglas del juego, tolera e incita a la violencia, amenaza, se impone sobre la autonomía de los estados y recorta las libertades civiles. Su capital político reside en ejercer el poder de forma abierta, autoritaria y sin filtros éticos, tanto en el plano internacional como dentro de Estados Unidos. Su estrategia no busca cohesión ni consenso, sino movilizar a una base que ve en su estilo autoritario una promesa de orden y control. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum, en clara desventaja, mantiene su apuesta por la diplomacia frente a quien actúa fuera del marco del derecho.

@EuniceRendon