Música en un suspiro

Antonio Salieri, historia de una calumnia

En 1984, la película Amadeus arrasa con los premios Óscar, dando a conocer y, por qué no decirlo, a enamorar a los grandes públicos de la figura de Mozart. Según Neville Mariner, director de la Orquesta St Martin in the Fields, encargada de musicalizar el film, Amadeus logró hacer en 2 horas, lo que su orquesta en 100 años para dar a conocer la música del salzburgués. Independientemente de que la figura de Mozart ahí presentada tiene sus bemoles, la gente salía del cine enamorada de Mozart.Amadeus fue sin duda una gran producción, sin embargo, ello no la exime de haber desprestigiado la figura de uno de los compositores más importantes, talentosos y humanos de la historia: Antonio Salieri.

Por alguna razón, esta distorsión de la figura de Salieri no es contemporánea. Este concepto del Salieri villano viene de la pluma de Alexander Pushkin cuando escribe en 1830 su pieza teatral Mozart y Salieri. Más tarde, en 1898, Nikolái Rimski-Kórsakov, toma casi palabra por palabra de la obra de Pushkin y la transforma en su ópera del mismo nombre. Y ya finalmente en el Siglo XX, el inglés Peter Shaffer moderniza este drama para finalmente ser llevado a la gran pantalla por Milos Forman en su Amadeus. Desde un enfoque literario, estos escritos son verdaderas obras maestras, sin embargo, los personajes ahí plasmados no son reales, sino creaciones simbólicas. Antonio Salieri nace en Legnago Italia en 1750. A los 16 años fue descubierto en Venecia por el compositor Leopold Gassmann, quien no sólo le apoya para recibir la mejor formación musical, sino que le abre las puertas de la sociedad vienesa. Salieri se convertiría en el compositor de la corte de José II. Mozart y Salieri se conocerían en 1781 en Viena y durante 10 años se construiría una relación de envidia típica entre el gremio, pues los italianos eran los más socorridos y reconocidos.

Muchas veces, los alumnos preferían al Maestro Salieri por encima de Mozart. Y ¿cómo no? Salieri era un gran educador de técnica vocal, piano y contrapunto. Fue maestro de Beethoven, Schubert y Liszt y sorprendentemente también de Franz Xaver, hijo del propio Mozart. Salieri jamás cobró sus lecciones a alumnos en condiciones precarias, o dicho más directamente, enseñaba gratis, lo cual sí era algo raro y digno de reconocer. "Era un hombre humano y bondadoso", dicho esto por su Konstanza Mozart ya en el siglo XIX. Salieri escribió más de 40 óperas, misas, oratorios, sinfonías y música de cámara.

Fue en verdad un reformador de y puente obligado de la ópera clásica al escenario romántico por venir. Desgraciadamente todo esto se ha visto ofuscado en la historia por "haber matado a Mozart". Esta idea surgió cuando uno de los biógrafos de Mozar afirmara que antes de morir, el salzburgués balbuceaba haber sido envenenado.

Por otra parte, a los 74 años, y ya en estado senil y de demencia extrema, Salieri pregonaba haber envenenado a Mozart. Estudios posteriores afirmaron que ambas afirmaciones no eran más que delirios. El famoso Requiem nunca fue encomendado por Salieri, sino por un conde que 2 años más tarde lo presentaría haciéndolo pasar como de su autoría.

En la película Amadeus, Mozart muere el día después del estreno de su Flauta Mágica, sin embargo ello no fue posible, pues la ópera se estrenó un 30 de septiembre de 1791 y Mozart moriría el 5 de diciembre del mismo año. Konstanza Mozart escribiría más tarde que el mismo Mozart en un gesto de amistad pasaría en un carruaje por Salieri y su amante para que pudieran entrar al teatro sin hacer fila. Salieri, afirma Konstanza, valoró e hizo manifiesto que esa una verdadera obra de arte…, la mejor jamás escrita.

Antonio Salieri, maestro entre maestros… no desesperes, la belleza de tu obra tiene un peso que la historia no podrá ocultar más…