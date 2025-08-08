Museo Regional de La Laguna se alista para su 50 aniversario en 2026

Inaugurado el 22 de noviembre de 1976, tras el descubrimiento años atrás del patrimonio arqueológico de la Cueva de la Candelaria, el Museo Regional de La Laguna (MUREL) celebrará su 50 aniversario en 2026, para lo cual ya se trabaja en una serie de actividades que abordarán distintos formatos como exposiciones, talleres y conferencias.

“Ya tenemos un rumbo para finalizar el 2025. Tenemos un calendario de actividades culturales, así como una idea de ciertas cosas que se trabajarán en torno a mantenimiento o demás”.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el etnólogo Miguel Ángel Ciprés Guerrero, director desde 2024 del MUREL, comentó que para el medio siglo de vida del recinto, se tiene pensada una serie de actividades que aludan a la cultura lagunera, donde el factor identitario será pilar fundamental.

“Una de las misiones de esta administración (hablo de manera local) es ‘regionalizar el Museo Regional’. Es decir, darle ese aire, ese espacio, a artistas, productores, cineastas y escritores laguneros, para generar un diálogo y que vuelva a sentirse un museo regional”.

Además de las exposiciones y talleres, el MUREL está ideando un proyecto llamado ‘El MUREL fuera del MUREL’. Es decir, actividades diseñadas por el recinto pero presentadas en otros espacios de la ciudad. Esta serie iniciará el próximo 11 de septiembre en Casa La Morelos, en el centro de Torreón.

“Te puedo adelantar. El 11 de septiembre tenemos una exposición titulada ‘El tiempo en ruinas. Una arqueología del tiempo presente’. Es una exposición fotográfica que consta de 14 fotografías con fotógrafos de diferentes partes de México y dos cubanos. El tema central tiene que ver con el concepto de ruina, entendido desde el cuarto y desde el espacio. Tengo la oportunidad de estar curándola y la vamos a presentar en Casa La Morelos”.

Además, también se contempla la participación en otros espacios como universidades de la región. Mientras tanto, este viernes 8 de agosto a partir de las 19:00 horas, se llevará a cabo la clausura oficial de las exposiciones ‘Mujeres Huastecas Mesoamericanas’ y ‘Heterotopías: La etnografía vista al revés’, en el marco del evento Pulso Sonoro.

ESPERA DIÁLOGO CON JOEL OMAR VÁZQUEZ

Miguel Ángel Ciprés Guerrero también compartió que todavía no ha tenido oportunidad de hablar con Joel Omar Vázquez Herrera, recién nombrado como el nuevo director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sin embargo, aseguró que el el MUREL ya estableció contacto con las oficinas centrales del instituto.

“Justo una semana después del cambio de dirección, estuve en la Ciudad de México. Me reuní con el secretario técnico, con el secretario administrativo, sin embargo, era muy pronta la llegada del nuevo director general y no pude hablar con él. Pero se está buscando una mesa de trabajo, sobre todo para ver los temas que aluden al 50 aniversario que es en 2026. Eso dependerá de la agenda que él maneje”.

Respecto a las protestas que trabajadores del MUREL iniciaron hace un año ante un supuesto manejo incorrecto de recursos por parte del Patronato del Centro Cultural de La Laguna A. C., Miguel Ángel Ciprés Guerrero aseguró que su administración siempre ha estado abierta al diálogo.

“Evidentemente hubo meses, momentos difíciles, de ruido, de inconformidad. Pero poco a poco se han ido subsanando dichos conflictos. Creo que con el diálogo cualquier conflicto se puede trabajar o se puede resolver. Actualmente no hay ninguna queja y cuando llegue a pasar la vamos a atender”.

