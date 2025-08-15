Mural lagunero rinde homenaje a Nick Torres, figura de los Algodoneros del Unión Laguna

Nick Torres ha hecho un gran trabajo con los Algodoneros del Unión Laguna, logrando inspirar a muchos habitantes de nuestra región.

Tal es el caso del artista local, Juan Ismael Ramírez Zapata, conocido en redes como “Pintoymevoy”, quien acaba de realizarle un mural al californiano.

En la ubicación de calle Torreón de la Alianza número 617, de Rincón la Merced, puede apreciarte dicho trabajo, del que ya se enteró Torres y buscó a Juan Ismael para darle las gracias.

Ramírez Zapata habló con El Siglo de Torreón de este tributo que le ha hecho el beisbolista que ayer brilló en el encuentro de Algodoneros contra los Toros, dándole el triunfo a los locales.

“Me gusta mucho hacer homenajes a gente triunfadora en La Laguna. Me gusta que ellos se den cuenta que apreciamos su labor y así reafirmen que, como fans, son nuestros ídolos”.

Relató “Pintoymevoy” que se tardó varios días en realizar el mural, al que han acudido bastantes personas a tomarse fotos.“Lo elaboré en dos partes con técnica en spray. Es un pequeño homenaje para Nick por todas las alegrías que nos ha dado”.

Mencionó el entrevistado que Nick y su esposa lo contactaron por medio de Instagram y le dijeron que irían a apreciarlo en persona muy pronto.

“Me buscaron y Nick me comentó que le iba a echar muchas ganas en los ‘play off’ y ya vimos que sí lo está haciendo. Espero y vengan pronto a verlo”, relató.

El artista urbano lagunero, ha hecho otros murales a personalidades como la fallecida Susana Ortiz y al líder de Tropicalísimo Apache, Arturo Ortiz.

Juan Ismael Ramírez Zapata tiene más de 20 años dedicándose al grafiti. "He dibujado desde niño. También hago tatuajes. Tengo mi estudio", contó Ramírez y añadió que pueden ver sus trabajos y contactarlo en el perfil de Facebook: Pintoymevoy Ramírez Zapata.