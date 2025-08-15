NICK, TÚ ERES EL HÉROE

omo un matador de esos que hacen época, Nick Torres lo volvió a hacer: cortó orejas y rabo. El californiano detonó cuadrangular solitario en el fondo de la novena entrada para destrabar el empate, llevar a los Algodoneros a la victoria por 4 carreras a 3, y a dejar tendidos en el terreno a los Toros de Tijuana, para tomar ventaja de 3 juegos a 2 en la serie de playoffs, ante miles de eufóricos aficionados en el Estadio de la Revolución.

El maratónico juego 5 de la candente serie entre dos grandes rivales de la Zona Norte en la LMB, tuvo prácticamente de todo: buen pitcheo, bateo largo, estrategia, tremendos lances defensivos e incluso lluvia, pues cuando se jugaba la octava entrada, apareció la invitada incómoda e interrumpió el juego durante poco más de 90 minutos, aunque el staff de mantenimiento del estadio realizó una gran labor para poner el terreno de juego en condiciones, lo que permitió que se reanudaran las acciones. Los equipos utilizarán este viernes para viajar, y mañana retomarán la serie, con el sexto juego, pero ahora en Tijuana, Baja California.

EMBISTEN TEMPRANO

Los Toros atacaron en el primer capítulo al abridor de Algodoneros Ricardo Sánchez: después de una base por golpe a José Alonso Gaitán y un doblete de Isaac Rodríguez, Hernán Pérez produjo la "de la quiniela" con sencillo al jardín izquierdo y Rangel Ravelo empujó la segunda rayita con imparable al prado derecho para darle ventaja a Tijuana 2 - 0; un inicio complicado para el zurdo Sánchez, que supo crecerse ante el castigo.

Unión Laguna anotó su primera carrera en la tercera entrada, cuando Jonathan Villar llegó a la antesala con un imparable de Didi Gregorius al jardín central y anotó en el siguiente turno con un rodado productor a la segunda base de Nick Torres. Hendrik Clementina empató el juego a dos en el cuarto inning con un cuadrangular solitario hacia el jardín derecho, y en el sexto episodio, Drew Lugbauer hizo lo propio pegando otro cañonazo que venció la barda del jardín central para poner en ventaja a los locales 2 - 3 en la pizarra. Todo el daño de Algodoneros fue ante los envíos del abridor David Reyes, que lanzó 5 entradas y dos tercios de 6 hits y 3 carreras con 6 ponches.

MÁS DRAMA

Cuando se jugaba la parte alta del octavo rollo, la lluvia detuvo el encuentro durante 1 hora y 33 minutos, pero en la reanudación, Thomas McIllraith completó su segunda entrada de labor en la loma por Laguna, donde sólo recibió un imparable. Fernando Abad saltó al centro del diamante para el noveno inning y fue castigado con un cuadrangular solitario hacia el jardín derecho de Franchy Cordero, que enmudeció al estadio y emparejó los cartones a 3 carreras. Pero en el fondo del noveno rollo, con el venezolano Silvino Bracho en el montículo y con 2 outs, apareció Nick Torres y acrecentó su leyenda, se voló la barda del jardín derecho para terminar con el juego y darles la victoria a los locales con el "walk off".

Fernando Abad se llevó la victoria del juego, mientras que Silvino Bracho, fue el lanzador derrotado.

VIAJAN A LA FRONTERA

La serie se reanudará este sábado a las 20:35 horas, tiempo de La Laguna, en el Toros Mobil Park; Grant Gavin será el abridor por los Algodoneros y Domingo Germán subirá a la loma por los Astados.