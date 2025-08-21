Mundos en exhibición

El atrio principal de Plaza Cuatro Caminos se llenó de color y creatividad con la inauguración de la exposición colectiva "Mundos", organizada por la Academia de arte El Taller. La muestra reunió obras de talentosos artistas que compartieron su visión y dedicación, acompañados de familiares que celebraron cada logro y momento creativo.

Visitantes de la plaza se acercaron para disfrutar de las piezas y conocer a los jóvenes creadores, quienes explicaron sus inspiraciones y técnicas. Entre risas, aplausos y admiración, la exposición se convirtió en un punto de encuentro para el arte y la comunidad.

Los participantes y sus familias disfrutaron de una tarde de convivencia mientras los asistentes de Plaza Cuatro Caminos admiraban cada detalle de la muestra, reafirmando la importancia de acercar el arte a todos.