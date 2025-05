Mujer solicita audiencia con Fiscal de Coahuila tras acusación de fraude y y ser víctima deabuso sexual

Tras haber sido acusada por un supuesto fraude en contra de cinco personas, delito del que fue absuelta en el 2022, y por el cual estuviera en prisión por más de dos años, además de haber sido víctima de abuso sexual y físico presuntamente por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, que le causara un daño emocionó y que también le dejara graves secuelas como la pérdida de la audición de su oído derecho y la pérdida de cinco piezas dentales tras la tortura de la que fue víctima, hoy Miriam solo pide una audiencia con el Fiscal, Federico Fernández Montañez para la revisión de sus carpetas que aún no se han judicializado.

En entrevista a las afueras de la delegación I de la Fiscalía General del Estado con sede en Torreón, Miriam acompaña por Valeria López, hizo un recuento de todos los hechos de los que fue víctima, y que por temor calló durante años pero que ahora da a conocer en espera de ser escuchada por las autoridades.

Fue el 15 de junio de 2020 cuando su vida cambió de forma radical. En aquel entonces tenía a un pequeño lactante de 8 meses de nacido, situación que no importó para fabricarle un delito y sacarla de casa sin una orden de aprehensión.

“Fui arbitrariamente detenida y brutalmente tortura por agentes de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a esta delegación Laguna sin una orden de aprehensión, fui detenida, fui metida al COE (Centro de Operaciones Estratégicas) a un lado del Cereso ahí me quitaron mi dinero, mi bolsa, teléfono, me incomunicaron, me tomaron fotografías sin ninguna orden al frente de una lona con logotipos oficiales. Esos mismos policías que son mis agresores y que son mis imputados en siete carpetas de investigación, ellos las compartieron en varios grupos en redes sociales”, dijo Miriam.

También denunció que dichas fotografías fueron difundidas por un medio local, sin que se respetara su presunción de inocencia al exhibir su rostro sin ningún tipo de cintillas, hecho que dijo marcó su vida pese haber sido absuelta de dicho delito.

Después de esa detención, y luego de que presuntamente ofreció dinero a agentes del Ministerio Público, el juez ordenó su traslado a Piedras Negras.

“Mis agresores fueron los que me trasladaron y camino a la ciudad de Piedras Negras, al llegar a la ciudad de Nadadores, se metieron a una brecha y ahí me violaron cuatro, de los cuales ahorita dos ya los corrieron, así fui interna en un centro penitenciario con las manos de estos cerdos en mis piernas y como era temporada de vacaciones, porque entré un 15 de diciembre nadie me revisó, nadie me hizo nada. Pasé por un arbitrario proceso por fraude cuando fraude es un delito que no amerita prisión corporal”, denunció la mujer.