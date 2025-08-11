Coahuila AHMSA Carreras Coahuila Saltillo Monclova

Muere motociclista tras impactarse contra un camión en Saltillo

Fue durante los últimos minutos de este domingo, cuando un hombre perdió la vida luego de impactarse contra un camión.

Se trata de Juan Ángel de 32 años de edad, quien viajaba a bordo de su motocicleta sobre el bulevar Venustiano Carranza en el municipio de Saltillo.

A su lado, también a bordo de una motocicleta, lo acompañaba su amigo Alejandro Iván, ambos con dirección al norte.

Tras conducir en con aparente exceso de velocidad, y al arribar a la altura del fraccionamiento Residencial Arboledas, Juan Ángel intentó rebasar a un camión Nissan, sin embargo aparentemente los cálculos le fallaron, ya que se impactó contra la parte trasera de la unidad.

Por lo anterior, el hombre salió proyectado varios metros, para finalmente caer sobre el pavimento, quedando en el lugar aparentemente inconsciente.


El reporte se realizó a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar paramédicos de Cruz Roja, quienes al valorarlo el hombre ya no contaba con signos vitales.


Oficiales de la Policía Municipal una vez que tomaron conocimiento del accidente, procedieron a acordonar la zona, por lo que la circulación se cerró en su total en dicha dirección.


Minutos más tarde, agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado se trasladaron al lugar, para llevar a cabo las pesquisas así como recolección de indicios respectivamente.


Una vez que concluyeron se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.


Asimismo, se abrió una carpeta de investigación con el objetivo de deslindar responsabilidades, por lo que el conductor de la unidad, Héctor Eduardo de 24 años de edad, fue detenido.


               
               


               

               
               

               
               
               
