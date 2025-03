Muere lagunera promotora de artistas locales

El espectáculo y los deportes locales se encuentran de luto.

El pasado lunes la lagunera, Liliana González Lobo, falleció por complicaciones de salud.

Liliana manejó la carrera de muchos artistas de la Comarca Lagunera, a la par que se dedicaba a difundir otra de sus pasiones, el tenis, por medio de análisis, podcasts y otros eventos.

Hace tiempo, Liliana enfrentó complicaciones en su salud. Se repuso, salió adelante, pero en los últimos meses decayó y ayer partió de este mundo.

Ella manejó carreras de artistas como César Sandoval (ExTush), Karana, Libe, Juanma, Fernando Sujo y muchos más.

En fechas recientes, González Lobo ayudó a impulsar la carrera de Sujo, Karana y Juanma. Incluso, esta casa editora grabó un especial navideño con el ganador de La Voz Azteca 2020 y ella estuvo al pendiente de todo detalle.

Otra actividad que le apasionaba a "Lili" era la fotografía, en especial la artística y de conciertos. Llegó a montar varias exposiciones como una llamada "Sueños compartidos".

Su carácter era determinante y también la caracterizó su buen corazón, ya que ayudó a varias personas que se topó en su camino. Era muy apasionada en todo lo que hacía y perseverante.

Egresada de la carrera de Comunicación de la Ibero, Liliana fue muy recordada ayer en redes sociales, en donde amigos y artistas le dedicaron emotivas palabras.

"Lili fue mi mánager cuando yo tenía 15 años, durante ese tiempo me enseñó lo que sabía sobre la escena local, tomó mis primeras fotos, tuve mis primeras entrevistas, salí en primera plana en el El Siglo, me dio algunas clases de locución, me abrió las puertas en la radio, hicimos conciertos, Lili no solo creyó en mi música, creyó en la mi, me guió con mucha paciencia. Aun cuando el proyecto en el que estaba se terminó para mí, me siguió aconsejando y seguimos siendo amigas por un tiempo", expresó la cantante Mariel.

Por su parte, el cantante lagunero, Juanma, también se ha despedido de Liliana en sus redes: "Con todo el cariño, respeto te doy gracias por tantos años , por mis primeros pasos en la música, por ser de las primeras personas en creer en mi. Sé que me lees donde estás y me sigues echando las porras de siempre. Gracias maestra, mánager, amiga".