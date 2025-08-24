Muere hombre tras permanecer más de un mes internado tras accidente en autopista a Torreón

Al no resistir las lesiones que sufrió tras protagonizar un accidente vial, un hombre perdió la vida en la camilla de un hospital en Saltillo tras permanecer más de un mes internado.

Se trata de José Antonio de 50 años de edad, quien desde el pasado 11 de julio se encontraba internado en la Clínica 2 del IMSS, luego de sufrir un aparatoso accidente en la autopista a Torreón.

Sin embargo, tras varios días de agonía, su cuerpo no resistió, por lo que perdió la vida en la camilla del hospital, por lo que se dio parte a la autoridad correspondiente.

Hasta el lugar, arribaron agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, para entrevistarse con médicos y familiares como parte de las diligencias de campo.

El percance se registró en el kilómetro 23 de la autopista a Torreón , luego de que se reventara uno de los neumáticos, lo que ocasionó que perdiera el control del volante.

Tras registrar una salida de camino, la unidad que conducía derrapó varios metros, para finalmente caer a un canal pluvial, quedando el vehículo atorado en este.

Al concluir con los peritajes, el cuerpo se trasladó al Semefo para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte.