Muere hombre arrollado por un tráiler al salir de una cantina en Gómez Palacio

Un adulto mayor perdió la vida tras ser arrollado por un tráiler que se dio a la fuga la ciudad de Gómez Palacio, presuntamente intentó cruzar una vialidad en estado de ebriedad tras salir de una cantina.

Los hechos ocurrieron cerca de las 22:30 horas del pasado viernes sobre el kilómetro 21 de la carretera a Jiménez, justo frente la localidad denominada Estación Noé.

El hoy occiso fue identificado como Demetrio Dominguez Castruita de 61 años de edad, con domicilio conocido en el citado sector habitacional.

Fuentes de seguridad informaron que el hombre se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en la cantonal del lugar.

En un momento dado, salió del citado negocio en estado de ebriedad y se dispuso a cruzar la vialidad, pero fue arrollado por un tráiler y terminó tendido sobre la cinta asfáltica.

Algunos testigos de los hechos solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para revisar al adulto mayor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, resguardaron la zona hasta la llegada de los servicios policiales.

Sobre el vehículo responsable sólo se informó que era un tráiler del cual se desconocen mayores características, ya que se dio a la fuga con rumbo a la localidad de Bermejillo, perteneciente al municipio de Mapimí.

El Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de homicidios, se encargó de tomar conocimiento del deceso.

Se informó que el hoy occiso presentaba múltiples traumatismos propios de un atropellamiento.

Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense para que se le practique la necropsia de ley, misma que arrojará las causas específicas de la muerte.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, se encargó de abrir un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias para dar con el responsable y lograr su detención.