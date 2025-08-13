Coahuila Accidente vial GOBIERNO DE COAHUILA CONGRESO DE COAHUILA MONCLOVA Reforma electoral

Muere conductor de tráiler tras ser impactado por otra unidad en Ramos Arizpe

EL SIGLO DE TORREÓN

Cuando se encontraba realizando una reparación mecánica a su tráiler, un hombre fue embestido por otra pesada unidad, lo cual le provocó una muerte instantánea la madrugada de este miércoles en Ramos Arizpe.

Fue en la autopista de cuota Monterrey - Saltillo, en el kilómetro 60, donde un tráiler sufrió una falla mecánica lo cual provocó que se orillara al acotamiento, y posteriormente su conductor descendió para realizar la reparación necesaria.

Mientras se encontraba revisando el motor, fue embestido por otra pesada unidad, quedando prensado entre ambas sin vida.

Tras alertar a los cuerpos de auxilio a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, al lugar arribaron oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras quienes cerraron la transitada vialidad con dirección a Saltillo.

Paramecios de Protección Civil Ramos Arizpe también se dieron cita en el lugar, quienes al valorar al conductor afectado confirmaron su deceso; mientras que el señalado como probable responsable del accidente, tras sufrir graves lesiones fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS ubicado en la capital del estado.


Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado fueron los encargados en el lugar de realizar las pesquisas y recolección de indicios correspondientes.


El cuerpo se trasladó al Semefo a fin de practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte; asimismo, se espera que en las próximas horas acudan acudan familiares para identificar y reclamar sus restos, y en su caso, trasladarlo a su ciudad de origen.






               
               


               

               
               

               
               
               
