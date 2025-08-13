Muere conductor de tráiler tras ser impactado por otra unidad en Ramos Arizpe

Cuando se encontraba realizando una reparación mecánica a su tráiler, un hombre fue embestido por otra pesada unidad, lo cual le provocó una muerte instantánea la madrugada de este miércoles en Ramos Arizpe.

Fue en la autopista de cuota Monterrey - Saltillo, en el kilómetro 60, donde un tráiler sufrió una falla mecánica lo cual provocó que se orillara al acotamiento, y posteriormente su conductor descendió para realizar la reparación necesaria.

Mientras se encontraba revisando el motor, fue embestido por otra pesada unidad, quedando prensado entre ambas sin vida.

Tras alertar a los cuerpos de auxilio a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, al lugar arribaron oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras quienes cerraron la transitada vialidad con dirección a Saltillo.

Paramecios de Protección Civil Ramos Arizpe también se dieron cita en el lugar, quienes al valorar al conductor afectado confirmaron su deceso; mientras que el señalado como probable responsable del accidente, tras sufrir graves lesiones fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS ubicado en la capital del estado.

Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado fueron los encargados en el lugar de realizar las pesquisas y recolección de indicios correspondientes.

El cuerpo se trasladó al Semefo a fin de practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte; asimismo, se espera que en las próximas horas acudan acudan familiares para identificar y reclamar sus restos, y en su caso, trasladarlo a su ciudad de origen.