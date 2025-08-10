Mudan oficinas de infracciones a antiguas instalaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

En dos meses se concretará la mudanza del Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros del segundo nivel de estacionamiento de la Plaza Mayor a las antiguas instalaciones de los Tribunales Administrativos Municipales, donde se contará con más espacio y mejores condiciones para atender a la ciudadanía.

El director de Ingresos, Roberto Barrios informó que en la nueva sede que tendrá la dependencia, habrá más capacidad de estacionamiento para quienes acudan a pagar infracciones y recuperar sus garantías, así como un mayor número de cajas para agilizar los tiempos de atención.

En la ubicación actual, a los contribuyentes se les dificulta encontrar espacio para estacionarse, pues aunque es un área de estacionamiento, gran parte de los cajones se ocupan por los mismos funcionarios o trabajadores municipales, por lo que deben quedarse en los que están más retirados.

Además, según expuso el director de Ingresos, los espacios son muy limitados y a los empleados se les dificulta encontrar las garantías en las bóvedas, aunado a que no es posible ampliar el número de cajas precisamente por lo reducido de las oficinas.

La reubicación permitirá, además de dar una mejor atención a la ciudadanía, aprovechar las instalaciones que están frente al Auditorio Municipal junto a la calzada Colón, que se quedaron vacías desde la apertura del Centro de Justicia Municipal.

De forma temporal, mientras se concreta el cambio, se integraron otros cuatro trabajadores al Departamento para la atención al público, con la idea de que avance más rápido la fila, que regularmente se hace hasta afuera de las oficinas.

También se ha revisado lo correspondiente a las instalaciones eléctricas, dado que esta ha sido una de las áreas más afectadas por los apagones de la CFE, por los que se han perdido equipos de cómputo y registrado fallas en los aparatos de aire acondicionado.