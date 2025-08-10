Torreón Cruz Roja DIF Torreón Profeco Monumento Raúl Madero CONAGUA

Garantías y Parquímetros de Torreón

Mudan oficinas de infracciones a antiguas instalaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

La nueva sede tendrá más cajas y espacio para mejorar la atención al público

Mudan oficinas de infracciones a antiguas instalaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

Mudan oficinas de infracciones a antiguas instalaciones de los Tribunales Administrativos Municipales

MARÍA ELENA HOLGUÍN

En dos meses se concretará la mudanza del Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros del segundo nivel de estacionamiento de la Plaza Mayor a las antiguas instalaciones de los Tribunales Administrativos Municipales, donde se contará con más espacio y mejores condiciones para atender a la ciudadanía.

El director de Ingresos, Roberto Barrios informó que en la nueva sede que tendrá la dependencia, habrá más capacidad de estacionamiento para quienes acudan a pagar infracciones y recuperar sus garantías, así como un mayor número de cajas para agilizar los tiempos de atención.

En la ubicación actual, a los contribuyentes se les dificulta encontrar espacio para estacionarse, pues aunque es un área de estacionamiento, gran parte de los cajones se ocupan por los mismos funcionarios o trabajadores municipales, por lo que deben quedarse en los que están más retirados.

Además, según expuso el director de Ingresos, los espacios son muy limitados y a los empleados se les dificulta encontrar las garantías en las bóvedas, aunado a que no es posible ampliar el número de cajas precisamente por lo reducido de las oficinas.

La reubicación permitirá, además de dar una mejor atención a la ciudadanía, aprovechar las instalaciones que están frente al Auditorio Municipal junto a la calzada Colón, que se quedaron vacías desde la apertura del Centro de Justicia Municipal.


De forma temporal, mientras se concreta el cambio, se integraron otros cuatro trabajadores al Departamento para la atención al público, con la idea de que avance más rápido la fila, que regularmente se hace hasta afuera de las oficinas.


También se ha revisado lo correspondiente a las instalaciones eléctricas, dado que esta ha sido una de las áreas más afectadas por los apagones de la CFE, por los que se han perdido equipos de cómputo y registrado fallas en los aparatos de aire acondicionado.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Garantías y Parquímetros de Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Mudan oficinas de infracciones a antiguas instalaciones de los Tribunales Administrativos Municipales


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405248

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx