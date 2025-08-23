Motociclista se encuentra grave tras sufrir accidente en la carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un joven de 23 años de edad resultó gravemente lesionado tras sufrir un accidente de motocicleta en la ciudad de Gómez Palacio, se encuentra hospitalizado.

Los hechos ocurrieron cerca de las 00:30 horas del pasado viernes 22 de agosto del año en curso sobre la carretera a Jiménez, a la altura del poblado conocido como “La Loma”.

El herido fue identificado como Jesús Manuel de 23 años de edad, quien tiene su domicilio en la localidad de Altamira, perteneciente al municipio de Mapimí.

Dicha persona conducía una motocicleta de la cual no se proporcionaron mayores características cuando perdió el control y cayó al suelo.

El joven terminó sobre la cinta asfáltica con un traumatismo craneoencefálico severo, un edema cerebral y politraumatizado.

Algunos automovilistas que circulaban por el lugar y observaron el accidente detuvieron su marcha para auxiliar al masculino.

De inmediato solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Al ver que no llegaba la ambulancia optaron por trasladar al lesionado en un vehículo particular a las instalaciones de la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tras el ingreso del paciente, el personal del departamento de trabajo social del citado hospital activó los protocolos establecidos por la ley en este tipo de casos y dio aviso a las autoridades correspondientes.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), se encargaron de realizar algunas entrevistas con el personal a médico en turno y con los familiares para conocer mayores detalles sobre lo sucedido.

Por su parte, el Agente del Ministerio Público tomó conocimiento de las lesiones del joven.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias sobre el caso.