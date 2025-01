Morgan Freeman y Brad Pitt protagonizaron este thriller psicológico que conmocionó a todo el mundo

¿En busca de recomendaciones de películas para el fin de semana? Si eres fanático de un buen thriller psicológico seguramente ya conocerás esta excelente película, y si no sigue leyendo y descubre por qué deberías ver Se7en.

¿De qué trata?

En 1995, el director David Fincher nos sumergió en un mundo oscuro y perturbador con Se7en, un thriller psicológico que aún hoy sigue siendo considerado una obra maestra del cine.

Con un guión, que la crítica ha calificado como magistral, de Andrew Kevin Walker y actuaciones memorables de Brad Pitt y Morgan Freeman, esta película nos presenta una historia que explora los límites de la mente humana y los peligros de la obsesión.

La trama de Se7en gira en torno a la investigación de dos detectives, el experimentado Somerset (Morgan Freeman) y el impulsivo Mills (Brad Pitt), quienes se ven envueltos en una serie de asesinatos macabros, junto a ellos completan el reparto Kevin Spicey y Gwyneth Paltrow.

Cada crimen está inspirado en uno de los siete pecados capitales, y el asesino, un enigmático personaje conocido como John Doe, deja pistas crípticas que los detectives deben descifrar para detenerlo.

Legado perdurable

Con un presupuesto de 33 millones de dólares, Seven logró recaudar más de 327 millones en taquilla a nivel global.

Estos no son los únicos números que garantizan su éxito, ya que la crítica aplaudió el trabajo de Fincher, otorgándole un 83% de puntuación en Rotten Tomatoes. Mientras que el público ha valorado la cinta con un 95%, una puntuación casi perfecta.

Desde su estreno, Se7en ha dejado una huella imborrable en el cine y ha influenciado a numerosas películas y series de televisión. Su impacto se debe en gran parte a su capacidad para generar tensión y suspense, así como a su exploración de temas filosóficos.

Si aún no has visto "Se7en", te recomendamos hacerlo, pero prepárate para una experiencia cinematográfica intensa y perturbadora. Y si ya la has visto, nunca es mal momento para revivir este clásico cinematográfico.

Puedes verla en streaming a través de Max, ¿ya la pusiste en tu lista?