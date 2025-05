Morat prepara una noche mágica en Torreón con su gira Asuntos pendientes 2025

Morat vuelve a Torreón con su nueva gira mundial "Asuntos pendientes 2025", lista para enamorar una vez más al público lagunero. La cita será el domingo 18 de mayo de 2025 a las 20:00 horas en el emblemático Estadio de la Revolución, lo que promete ser una noche inolvidable.

Con un espectáculo completamente renovado con el que recorrerán distintas ciudades de México, Latinoamérica y Estados Unidos, se espera que este tour sea uno de los más importantes en la carrera de la banda.

Morat es una de las bandas juveniles más reconocidas del género pop rock latino formada en Bogotá, Colombia. Está integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas. Con letras honestas, melodías acústicas y una energía vibrante, han logrado convertirse en una de las agrupaciones más queridas de habla hispana.

El grupo se ha posicionado con sus canciones Cómo te atreves, Besos en guerra, No se va, Salir con vida, Porfa no te vayas y con su más reciente colaboración junto al cantante Camilo, Me toca a mí.

La capacidad que han logrado para conectar con el público a través de historias de amor, desamor y esperanza ha sido clave en su éxito.

Morat ha sido nominado y galardonado en múltiples ocasiones en los Premios Billboard, Premios 40 Principales, Premios Heat y los Latin Grammy, consolidándose como un fenómeno musical en América Latina y España.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE VINIERON A TORREÓN?

Su visita más reciente a Torreón fue el 21 de mayo de 2023, cuando ofrecieron un concierto en el Coliseo Centenario. En esa ocasión, los integrantes compartieron con medios locales y con esta casa editora su entusiasmo por volver a La Laguna, donde siempre han sido bien recibidos.

Además de Torreón, Morat tiene fechas confirmadas para otros dos lugares de México: en San Luis Potosí, el 19 de junio (Arena Potosí) y en León, Guanajuato, el 21 de junio (La Velaria).