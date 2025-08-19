Monclova tiene a las y los trabajadores más “…ingones” de todo el país: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas declaró en la Región Centro del Estado que “Monclova ofrece algo muy interesante para la industria metalmecánica del mundo:

Tiene toda una integración, tiene las minas, la gran mayoría del ferroducto. Tiene algunas líneas que pueden poner a operar rápido” los inversionistas que adquieran las instalaciones de AHMSA.

“Tiene el ferrocarril, y lo más importante las y los trabajadores más …ingones de este país. Entonces una empresa que desea expandirse rápidamente en muy pocas partes del mundo puede encontrar lo que se tiene aquí en Monclova, pero eso es importante que cerremos filas todos”, expuso.

Aseguró que la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA) avanza tras acuerdos con la Federación, Poder Judicial y trabajadores.

Expuso que se busca que la liquidación permita a los empleados recibir su indemnización completa y que una nueva empresa invierta para reactivar la siderúrgica, generando empleos y derrama económica.

El mandatario explicó que desde que la presidenta electa asumió el cargo, se dialoga sobre AHMSA, enfatizando que el conflicto es resultado de un pleito personal que afectó 18 mil trabajadores.

Se instalaron mesas de trabajo con el secretario de Hacienda, del Trabajo y representantes de los trabajadores, para garantizar que la liquidación y la reactivación de la empresa sean efectivas.

El gobernador indicó que la sintonía entre gobierno federal, estatal, municipal, Poder Judicial y empresarios es fundamental, pues un desacuerdo de alguna parte retrasaría el proceso de meses a años.

Además, destacó que la Región Centro de Coahuila mantiene proyectos paralelos: ampliación de carreteras, desarrollo de polos industriales, diversificación económica y explotación de gas shale con inversión federal y privada.

La entrevista se dio en el marco de la entrega del Centro de Comando y Control (C2) y del arranque del Centro Integral de Seguridad de la Región Centro. El jefe del ejecutivo estatal señaló que el proceso de liquidación de Altos Hornos de México camina rápido, pero indicó que todos los grupos interesados deben unirse para evitar posibles retrasos en el juicio.

El mandatario estatal fue entrevistado durante el recorrido al C2 entregado este martes en Monclova, junto con el arranque del Centro Integral de Seguridad de la Región Centro Desierto.

Expuso que el Centro de Comando presenta un buen porcentaje de avance y dijo que se están instalandomás cámaras en la ciudad y agregó sigue con todos los municipios de la Región Centro Desierto de Coahuila. “Es el primer C2 que está organizado por todos los municipios de una sola región. Eso es genial”, manifestó.

Anunció que se instalarán un total de mil 500 camaras de videovigilancia entre las del estado y las municipales en toda la región y agregó que el C2 y el C4 del Estado estarán y trabajaran conectados. “Hay una coordinación total lo municipal con lo estatal, de seguridad”, indicó.

En torno de la infraestructura, dijo que terminar el próximo año. “Ya el próximo año terminamos al 100% ya todos los cuarteles, todos los arcos. La parte de inteligencia y de tecnología también la estaríamos terminando el próximo año, porque el Estado también inició un crecimiento de cobertura de cámaras”.

Dijo que en materia de seguridad “siempre hay chamba, siempre hay que apretar tuercas y seguir limpiando nuestro estado porque el tema de seguridad es muy importante. A través de porcentajes y cifras”.

Inyección en infraestructura

Jiménez Salinas destacó el trabajo en equipo entre los municipios, el Estado y la Federación que en conjunto desarrollan diferentes obras y programas, y una “es la ampliación de la carretera de Saltillo-Monclova, a cuatro carriles”.

Con esto, dijo la carretera federal 57 tendrá cuatro carriles desde la Ciudad de México hasta eh Piedras Negras, “y con el Puente 2 que vamos a ampliar y con la (autopista) Premier que ya la dejamos prácticamente al puro fregazo, y con unos liberamientos que vamos a hacer nuevos, pronto les tengo una sorpresa”, expuso.

En materia de infraestructura, la ampliación de libramientos y tramos carreteros, afectados por abandono en el sexenio pasado, alcanzará el 90% de avance y se prevé concluirlos entre septiembre y octubre.

Jiménez Salinas también anunció la puesta en marcha del Centro Integral de Seguridad de la Región Centro, como parte de las obras que suman alrededor de 100 millones de pesos.

El mandatario refirió que la zona económica especial brindará incentivos fiscales federales y estatales, atrayendo inversiones para parques industriales, lo que permitirá generar empleos y fortalecer la economía local.

Sobre la industria automotriz, el gobernador indicó que continúan los anuncios de nuevas operaciones, mientras que la diversificación de contratos de carbón permitirá a más empresas pequeñas y medianas acceder a licitaciones.

Finalmente, el gobernador enfatizó que, a pesar de la incertidumbre generada por la política comercial de Estados Unidos, las inversiones nacionales y extranjeras continúan, asegurando el crecimiento económico de la región centro.