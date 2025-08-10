Monclova recibe una derrama económica de 20 mdp por carrera Coahuila 1000

El rally de semi desierto Coahuila 100 dejó una derrama económica de 50 millones de pesos en los ocho municipios por donde cruzó la ruta; de estos recursos Monclova y la Región Centro captaron 20, indicó el presidente municipal de Monclova, Carlos Villarreal Pérez.

El alcalde destacó que esta es la primera ocasión en que Monclova funge como sede final de la competencia, reconocida a nivel nacional e internacional por su trayectoria. “Es la primera vez que Monclova participa en un evento de este tipo y más como afición receptora, en una carrera con más de 15 años de prestigio”.

El edil agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y de la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, así como el trabajo coordinado con Canaco Servytur Torreón, organizadores de la justa. “Se definió que Monclova fuera la sede final y se trabajó en equipo para que este rally permanezca como uno de los mejores del país”.

El evento, que inició en Torreón y concluyó en Monclova, reunió a competidores de distintos estados y países, dejando un impacto económico directo en la hotelería, restauración y comercios locales. “La derrama económica de esta carrera es de más de 50 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 15 millones caen aquí en toda la región”, afirmó Villarreal.

El alcalde señaló que este tipo de competencias impulsan el turismo deportivo, cultural y de negocios, además de diversificar la economía local. “Desde el inicio de la administración hemos trabajado en atraer grandes torneos y competencias, para que nuestra ciudad se convierta en un punto de encuentro nacional e internacional”.

Sobre la posibilidad de repetir la sede en próximas ediciones, Villarreal comentó que Monclova ya hace su parte para permanecer en la ruta del Coahuila 1000. “Sabemos que ellos tienen diferentes estrategias, pero nosotros pondremos ideas en la mesa para que nos sigan considerando en los próximos años”.

Finalmente, el edil resaltó el potencial de la “Ruta del Desierto” y otros atractivos regionales como el turismo histórico y religioso, con el objetivo de atraer más visitantes. “Queremos un turismo que genere derrama económica constante y que diversifique nuestras fuentes de ingreso, aprovechando todos nuestros recursos naturales y culturales”, concluyó.