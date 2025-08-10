Coahuila Carreras Coahuila Saltillo Gobierno de Coahuila PODER JUDICIAL

Carreras

Monclova recibe una derrama económica de 20 mdp por carrera Coahuila 1000

Monclova recibe una derrama económica de 20 mdp por carrera Coahuila 1000

Monclova recibe una derrama económica de 20 mdp por carrera Coahuila 1000

SERGIO RODRÍGUEZ

El rally de semi desierto Coahuila 100 dejó una derrama económica de 50 millones de pesos en los ocho municipios por donde cruzó la ruta; de estos recursos Monclova y la Región Centro captaron 20, indicó el presidente municipal de Monclova, Carlos Villarreal Pérez.

El alcalde destacó que esta es la primera ocasión en que Monclova funge como sede final de la competencia, reconocida a nivel nacional e internacional por su trayectoria. “Es la primera vez que Monclova participa en un evento de este tipo y más como afición receptora, en una carrera con más de 15 años de prestigio”.

El edil agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y de la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, así como el trabajo coordinado con Canaco Servytur Torreón, organizadores de la justa. “Se definió que Monclova fuera la sede final y se trabajó en equipo para que este rally permanezca como uno de los mejores del país”.

El evento, que inició en Torreón y concluyó en Monclova, reunió a competidores de distintos estados y países, dejando un impacto económico directo en la hotelería, restauración y comercios locales. “La derrama económica de esta carrera es de más de 50 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 15 millones caen aquí en toda la región”, afirmó Villarreal.

El alcalde señaló que este tipo de competencias impulsan el turismo deportivo, cultural y de negocios, además de diversificar la economía local. “Desde el inicio de la administración hemos trabajado en atraer grandes torneos y competencias, para que nuestra ciudad se convierta en un punto de encuentro nacional e internacional”.


Sobre la posibilidad de repetir la sede en próximas ediciones, Villarreal comentó que Monclova ya hace su parte para permanecer en la ruta del Coahuila 1000. “Sabemos que ellos tienen diferentes estrategias, pero nosotros pondremos ideas en la mesa para que nos sigan considerando en los próximos años”.


Finalmente, el edil resaltó el potencial de la “Ruta del Desierto” y otros atractivos regionales como el turismo histórico y religioso, con el objetivo de atraer más visitantes. “Queremos un turismo que genere derrama económica constante y que diversifique nuestras fuentes de ingreso, aprovechando todos nuestros recursos naturales y culturales”, concluyó.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Carrera Monclova Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Monclova recibe una derrama económica de 20 mdp por carrera Coahuila 1000


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405418

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx