Nosotros Eventos columnas Sociales

Momentos entrañables

El Siglo de Torreón / Enrique Castruita

El Siglo de Torreón / Enrique Castruita

Rosa Elva celebró su cumpleaños rodeada de familiares y amistades cercanas. La cita se realizó en el Club Campestre de Torreón, donde los invitados disfrutaron de una selección de deliciosos platillos y bebidas variadas. La cumpleañera recibió cálidas muestras de afecto y felicitaciones que la hicieron sentirse verdaderamente especial.

Durante la celebración, risas, charlas y momentos entrañables llenaron el ambiente, creando recuerdos que tanto Rosa Elva como sus invitados atesorarán por mucho tiempo. Sin duda, fue una tarde llena de alegría, cariño y celebración en honor a un año más de vida.

Leer más de Nosotros

Síguenos en Google News

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de Nosotros

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

El Siglo de Torreón / Enrique Castruita

Clasificados

ID: 2408652

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx