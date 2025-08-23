Rosa Elva celebró su cumpleaños rodeada de familiares y amistades cercanas. La cita se realizó en el Club Campestre de Torreón, donde los invitados disfrutaron de una selección de deliciosos platillos y bebidas variadas. La cumpleañera recibió cálidas muestras de afecto y felicitaciones que la hicieron sentirse verdaderamente especial.

Durante la celebración, risas, charlas y momentos entrañables llenaron el ambiente, creando recuerdos que tanto Rosa Elva como sus invitados atesorarán por mucho tiempo. Sin duda, fue una tarde llena de alegría, cariño y celebración en honor a un año más de vida.