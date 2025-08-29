VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN.

¿Qué edad tiene el caballero sevillano?

Pasa de los 80, ciertamente, pero no lo dice. Explica:

-Mis años y mis pecados son cosa mía y de nadie más.

Jamás pensó Don Juan que llegaría a viejo. Combatió en mil batallas; se vio en mil desafíos tanto a pistola como a espada. Mil maridos, hermanos y padres ofendidos intentaron cobrarse con la vida del seductor la honra perdida de esposas, hermanas o hijas.

Y sin embargo es muy posible que Don Juan muera en la cama, donde tanto vivió. Aún hoy goza deleites de colchón. Una dama que conserva restos de su antigua belleza le hace la caridad de prestarle su cuerpo y parte de su alma. Satisfecho y agradecido le dice Don Juan:

-Me devuelves mi juventud.

Responde la mujer:

-Por ti vuelvo a vivir.

Es una gloria que el pasado amor se haga presente. Es una pena que el presente amor se haga pasado.