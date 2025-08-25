Torreón Torreón Ayuntamiento de Torreón CANACINTRA UAdeC Clima en La Laguna

Estoy empezando a hacerme viejo: anoche vi la película "Nosotros los pobres", y me emocioné.

Tuve el privilegio de haber hecho amistad con don Ismael Rodríguez, a quien Pedro Infante llamaba "Papi", pues fue el principal guía que tuvo en su carrera cinematográfica.

-Aclaremos algo, don Ismael -le dijo un día el padre del popular actor-. Siempre he creído que el papi de Pedrito soy yo.

Conocí al gran cineasta en una noche de bohemia en la cual compartimos mesa, copas y canciones. Yo le hablaba de usted, claro, con respeto y admiración. Me dijo de repente:

-Oye, Catón: ya nos hemos tomado tres tequilas. Eso es motivo suficiente para que nos hablemos de tú.


Recordé a don Ismael Rodríguez al ver aquella película, una de sus más grandes creaciones. La canción tema del film, "Amorcito corazón", y las grandes actuaciones de Pedro Infante y Blanca Estela Pavón forman parte de lo más entrañable del cine mexicano.


Me conmoví al ver otra vez "Nosotros los pobres". No cabe duda: estoy empezando a hacerme viejo.



               
               


               

               
               

               
               
               
